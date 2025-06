Viva Musica! privíta vyše 200 účinkujúcich z 12 krajín sveta

Bratislava 3. júna (TASR) - Na festivale Viva Musica! sa predstaví viac ako 200 účinkujúcich z 12 krajín sveta. V poradí 21. ročník hudobných zážitkov a nevšedných spojení sa uskutoční od 19. júna do 8. augusta. Do Bratislavy i mimo hlavného mesta prinesie celkovo 15 koncertov. Novinkou sú majstrovské kurzy venované Eugenovi Suchoňovi v Pezinku so zameraním na spev. Informovali o tom organizátori na utorkovej tlačovej konferencii.



„Väčšina koncertov sa síce opäť uskutoční v Bratislave na rôznych miestach, ale vycestujeme aj mimo hlavného mesta, okrem Pezinka aj do Modry,“ uviedla riaditeľka festivalu Janka Kovalčik s tým, že otvárací koncert v Starej tržnici bude patriť svetoznámym Janoska Ensemble. „Teším sa, že predstavím ich nový projekt Štyri ročné obdobia v Janoska štýle. Na pódiu bude s nimi Orchester Viva Musica!, pôjde o prvý verejný koncert Janoska Ensemble s orchestrom v Bratislave,“ spresnila ku koncertu, na ktorom bude špeciálnym hosťom najstarší z bratov Janoškovcov Arpád.



V rámci cyklu Hudobné záhrady bude na festivale účinkovať Bratislavský chlapčenský zbor, koncert sa uskutoční v záhrade národnej kultúrnej pamiatky - Ekocentra v Čunove, novozrekonštruovaného kaštieľa, z ktorého je v súčasnosti moderné environmentálno-vzdelávacie centrum. „Pôjde o jediný koncert v umeleckej sezóne na Slovensku, kedy sa zbor predstaví v takmer kompletnej zostave, na pódiu budete môcť vidieť viac ako 60 jeho členov,“ poznamenala Kovalčik.



Festival privíta aj ďalšie zborové teleso - estónsky súbor Vox Clamantis, držiteľa Grammy. „Ich nahrávky zneli aj na soundtracku k oscarovému filmu Paola Sorrentina Veľká nádhera. Súbor sa špecializuje na gregoriánsky chorál, starú polyfóniu, ale aj súčasnú hudbu, ich dlhoročným spolupracovníkom a priateľom je estónsky skladateľ Arvo Pärt, ktorý má tento rok 90. narodeniny,“ priblížila riaditeľka festivalu koncert, ktorého dejiskom bude Veľký evanjelický kostol a zaznie na ňom aj hudba amerického skladateľa Davida Langa.



Kovalčik upozornila aj na sólo klavírny recitál len 15-ročnej Nory Lubbadovej. Výnimočné hudobné nadanie mladého talentu z Česka sa prejavilo v útlom detstve, keď ako štvorročná začala hrať na klavíri a o rok neskôr odohrala svoje prvé verejné vystúpenie. Oceňovaná hudobníčka sa bratislavskému publiku predstaví v Moyzesovej sieni.



Podrobný program nájdu záujemcovia na vivamusica.sk.