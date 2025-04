Viva Musica! rozozvučí leto Vivaldim, Pärtom i hlasmi mladej generácie

Prehľad prvých zverejnených koncertov:

19. 6. 2025, 20:00, Stará tržnica – Janoska Ensemble: Štyri ročné obdobia a’la Janoska

26. 6. 2025, 20:30, Veľký evanjelický kostol – Vox Clamantis: Arvo Pärt 90



Sprievodné podujatie:

6. – 12. 7. 2025, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Pezinok

Majstrovské kurzy Eugena Suchoňa

Bratislava 10. apríla (OTS) - Medzinárodný festival Viva Musica! ponúkne v termíne od 19. júna do 8. augusta 2025 sériu výnimočných koncertov vrátane viacerých slovenských premiér. Prvými zverejnenými menami sú fenomenálne zoskupenie Janoska Ensemble a estónsky súbor Vox Clamantis. Novinkou budú medzinárodné majstrovské kurzy venované Eugenovi Suchoňovi.Otvárací koncert festivalu bude patriť svetoznámemu súboru, ktorý v spolupráci suvedie slovenskú premiéru projektuSlávny cyklus štyroch husľových koncertov Antonia Vivaldiho pozná každý milovník klasickej hudby. Tento rok si pripomíname 300. výročie od ich prvého vydania tlačou a hoci existuje nespočetné množstvo interpretácií tohto diela, jednu z najinovatívnejších priniesol práve Janoska Ensemble. Na svojom štvrtom albume pod hlavičkou Deutsche Grammophon spojili Vivaldiho hudobné dedičstvo s improvizáciou a žánrovou rôznorodosťou.zhodujú sa členoviaTrojica bratov Jánoškovcov – Ondrej, Roman a František – spolu so svojím švagrom, kontrabasistom Juliusom Darvasom, tvorí súbor, ktorý si svojou virtuozitou, vášňou a šarmom získal publikum po celom svete. Ich hudobná filozofia, hlboko zakorenená v improvizácii, nadväzuje na tradíciu, no zároveň je nesmierne súčasná a živá. Štyri ročné obdobia v ich podaní zaznejúHosťom koncertu bude najstarší zo štyroch bratov Jánoškovcov, Arpád Jánoška.Estónsky vokálny súbor, jeden z najvýraznejších súborov svetovej zborovej scény a držiteľ ocenenia Grammy, vystúpi. Koncertbude venovaný jubileu svetoznámeho estónskeho skladateľa.Súbor Vox Clamantis vznikol v roku 1996 a jeho členov spojil predovšetkým spoločný záujem o gregoriánsky chorál. Okrem gregoriánskeho chorálu, ktorý je považovaný za základ celej európskej profesionálnej hudobnej kultúry, sa súbor venuje aj interpretácii starej polyfónie a súčasnej hudby.uviedol dirigent súboru, Jaan-Eik Tulve.Vox Clamantis spolupracuje s vydavateľstvom ECM Records a jeho nahrávky sa objavili, napríklad, vo filme Veľká nádhera talianskeho režiséra Paola Sorrentina, ktorý v roku 2013 získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Koncert súboru Vox Clamantis na festivale Viva Musica! prinesie jedinečný priestor pre vnútorné stíšenie a umelecký zážitok, ktorý osloví dušu i myseľ.Koncertný program festivalu doplní novinka vo forme týždenných majstrovských kurzov, ktoré sa uskutočniav Pezinku a budú venované významnému slovenskému skladateľovi a pedagógovi, rodákovi z Pezinka, Eugenovi Suchoňovi.uviedla riaditeľka festivalu,Kurzy budú zamerané na operný, neoperný a jazzový spev a umelecky ich povedú renomované slovenské speváčky, kde zároveň získajú podrobnejšie informácie.a počet účastníkov je limitovaný. Kurzy sa uskutočnia v spolupráci so Základnou umeleckou školou Eugena Suchoňa a pod záštitou primátora mesta Pezinok, JUDr. Romana Mácsa.Realizáciu kurzov ako aj celého festivalového programu by nebolo možné uskutočniť bez podpory partnerov, ktorí dlhodobo stoja za rozvojom kultúry a umenia na Slovensku.uviedol, ktorá je generálnym partnerom festivalu. Toto poslanie sa odráža aj v dramaturgii aktuálneho ročníka, ktorý opäť ponúkne rozmanitý program v podaní špičkových umelcov vrátane koncertov v záhradách a parkoch či série #NextGeneration. Program plánuje festival zverejňovať postupne.Viac informácií o festivale a majstrovských kurzoch na www.vivamusica.sk Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.