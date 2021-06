Viva Musica! uvedie aj Hlbokomorské rozprávky naživo

Bratislava 24. júna (TASR) - Desať koncertov na šiestich miestach v centre hlavného mesta prinesie od 17. júla do 14. augusta medzinárodný hudobný festival Viva Musica! Doteraz zverejnený program, v ktorom figurujú výlučne slovenskí umelci, dopĺňa koncertné uvedenie knihy Hlobokomorské rozprávky, recitál tenoristu Pavla Bršlíka či koncert súboru pre starú hudbu Le nuove musiche v premiérovej spolupráci s herečkou Judit Bárdos.



„Dramaturgia festivalu je každoročne zámerne pestro koncipovaná, aby si z ponuky koncertov vybral naozaj každý," hovorí riaditeľka festivalu Janka Kubandová.



Koncertné uvedenie knihy Hlbokomorské rozprávky spisovateľky Moniky Kompaníkovej patrí k očakávaným festivalovým premiéram. Kniha s ilustráciami Veroniky Klímovej (Holecovej) vyšla prvýkrát v roku 2013 vo vydavateľstve Artforum, zaradili ju medzi najkrajšie knihy Slovenska. Hlavnými hrdinami príbehu sú ryba Biba a had Rado, ktorých dobrodružstvá už boli spracované ako bábkové divadlo i vo forme audio rozprávok. Tie prerozprával Robert Roth s hudobným sprievodom Vladislava Šarišského a práve z audioknihy vychádza aj ich premiérové koncertné uvedenie.



„S Vladislavom vo svojej práci radi podnikáme výlety do hĺbok. V hudbe, v divadle. Monikin text nás vrhol do mora. Textu," približuje pripravovanú premiéru Roth, ktorý sa na koncerte predstaví nielen ako rozprávač, ale aj ako autor piesní a spevák. Hudobnou oporou mu bude "podmorská" kapela v zložení Snežana Jovič-Werner (akordeón), Ján Kružliak ml. (husle), Jozef Hepner (heligón) a Vladislav Šarišský (klavír, ústna harmonika, theremin), ktorý je zároveň autorom hudby, aranžmánov i hudobného naštudovania.



„Hlbokomorské rozprávky naživo s Robom Rothom a Vladom Šarišským budú určite veľkým zážitkom nielen pre deti, ale aj pre rodičov, pretože keď sa títo dvaja do príbehu naozaj ponoria, tak vás ľahko strhnú so sebou," komentovala koncertné spracovanie knihy Kompaníková.



Koncert sa uskutoční 22. júla o 18:00 v bratislavskej Starej tržnici, priamo pod sieťovou inštaláciou Tube vytvorenou Numen/For Use, ktorá dotvorí ilúziu podmorského sveta.