Vladimír Havrilla,sochár, maliar, intermediálny výtvarník, má 80 rokov

Od konca 60. do konca 80. rokov minulého storočia bol jedným z vedúcich predstaviteľov neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény. Sochár, maliar, intermediálny výtvarník, autor počítačovej grafiky a animácií, experimentálny filmár, ale aj spisovateľ Vladimír Havrilla bude mať v sobotu 13. mája 80 rokov.



Vladimír Havrilla sa narodil 13. mája 1943 v Bratislave. Po skončení bratislavskej Školy umeleckého priemyslu študoval v rokoch 1962 - 1968 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u Rudolfa Pribiša. Od roku 1968 do roku 1986 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1990 – 1993 na Katedre sochárstva VŠVU.



Popri tradičných výtvarných disciplínach sa venoval aj novým médiám, voľnej počítačovej tvorbe, kreslenému a experimentálnemu filmu, konceptom fontán, ale aj literárnej tvorbe. Jeho výtvarné diela sa pohybujú na hranici sna a skutočnosti, pričom bytosti z tohto sveta sa v ňom prelínajú s bytosťami science-fiction.



Patril medzi prvých, ktorí sa na Slovensku začali venovať tvorbe experimentálnym filmom, pričom medzi známe filmové diela patria Vtáčia žena (1972), White rúra (1973), White pena (1973), Lift (1974), No limit (1976), Lebo veľa hrešila (1977), Modliaca figurína (1977), Milosť (1977) alebo Bábika (1982).



Okrem výtvarného umenia sa venoval aj literárnej tvorbe, písal poviedky o živote ľudí v totalitnom režime. V roku 1976 strávil určitý čas pre svoje antikomunistické postoje vo vyšetrovacej väzbe. Samizdatovo mu vyšli prozaické práce s vlastnými ilustráciami Noc a deň (1983) a Lido (1987).



Po roku 1989 vydal prozaické knihy Filmové poviedky (2007) a Filmové poviedky II (2016).



V roku 1999 získal hlavnú cenu na 14. trienále grafiky v Banskej Bystrici. Cenu za počítačovú grafiku v Krakove dostal v roku 2000.



Nekonvenčný výtvarník Vladimír Havrilla pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.







Zdroje: www.havrilla.net; www.litcentrum.sk; www.beliana.sav.sk