Vlak Švejk z Medzilaboriec ponúka v Poľsku bezplatné vstupy do múzeí

Prešov 25. júla (TASR) – Vlak vojaka Švejka, ktorý premáva počas leta z Medzilaboriec do poľského Sanoku a Rzeszówa, možno túto sezónu okrem soboty a nedele využiť aj v piatok. Vďaka vlaku môžu pritom návštevníci na poľskej strane bezplatne navštíviť skanzen v Sanoku a niekoľko tamojších múzeí.



K rozšíreniu vlakového spojenia spájajúceho horný Zemplín s poľským regiónom Bieszczady pristúpili zástupcovia slovenských a poľských prepravcov po minuloročnej úspešnej sezóne. "V toto leto môžu turisti na vlak nastúpiť už aj v piatok. Premáva až do prvého septembrového víkendu a k dispozícii má 140 miest na sedenie a 132 na státie," informovala o tom Ivana Ondriová z Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Cieľom partnerských regiónov, ktorými sú PSK a Podkarpatské vojvodstvo, je prispieť k rozvoju ponuky verejnej dopravy na oboch stranách hranice. Dané vlakové spojenie podľa Ondriovej vytvára pre turistov ideálny priestor na letné výlety do slovensko-poľského pohraničia a prináša nové príležitosti na spoznávanie tamojších historických, kultúrnych a prírodných krás.



Na slovenskej strane je pre návštevníkov jedným z najväčších lákadiel Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré aktuálne hlási rekordnú návštevnosť. "Verejnosť sa odtiaľ môže vybrať spoznávať ďalšie lokality severovýchodného Slovenska. A to novou autobusovou linkou, ktorá priamo nadväzuje na Vlak vojaka Švejka," doplnila Ondriová.



Letný turistický autobus na trase Medzilaborce – Svidník premáva počas piatka, soboty a nedele od júla do 6. septembra. Záujemcovia ním počas jedného výletu navštívia Warholovo múzeum v Medzilaborciach, Kláštor v Krásnom Brode, niekoľko drevených kostolíkov a Vojnový cintorín vo Svidníku.



V regióne Bieszczady majú turisti vďaka víkendovej kampani Vlak za kultúrou a Vlaku vojaka Švejka možnosť s bezplatným vstupom navštíviť skanzen a Historické múzeum v Sanoku, Regionálne múzeum v Rzeszówe, ale napríklad aj Podkarpatské múzeum v Krosne či Múzeum Márie Konopnickej v Žarnowieci. Táto ponuka platí počas júla a augusta, pričom spojenie do Medzilaboriec zabezpečuje poľský PolRegio.



Obľúbenú trasu zo Sanoka do Lupkowa je možné absolvovať tiež v pracovné dni. Od pondelka do štvrtka po nej návštevníkov prevezú vlaky Bieszczadzki Rys, Prymas a Bieszczadzki Lacznik.



Informácie k letným dopravným spojeniam na slovenskej strane sú na webstránke www.severovychod.sk a na poľskej strane na podkarpackie.pl/index.php/turystyka.