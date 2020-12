Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle odhalil vážne nedostatky

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) odhalil vážne ekonomické nedostatky. Vyplácanie odmien výrazne nad rámec rozpočtu alebo fakturovanie služieb ľuďmi za to isté, čo mali v popise práce ako interní zamestnanci. Interný audit ministerstva kultúry zistil aj ďalšie nedostatky najmä vo finančnej oblasti, nezrovnalosti v účtovníctve či porušovanie Zákonníka práce. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a protokolu rezortu kultúry Tatiana Majerská.



"Situácia v SND je vážna. Zverejnený audit poukázal iba na vrchol ľadovca problémov," uviedla na margo výsledkov vnútorného auditu ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Napriek výrazne obmedzenej divadelnej sezóne SND vyplácalo osobné príplatky a odmeny ešte vo vyššej miere ako počas predchádzajúcich plnohodnotných sezón. K 30. júnu vyplatilo SND podľa rezortu kultúry príplatky k mzdám vo výške 133 percent rozpočtu a odmeny vo výške až 177 percent rozpočtu. "V čase, keď sa v divadle hralo minimálne, niektoré zložky ani len netrénovali, tak divadlo vyplácalo oveľa vyššie príplatky a odmeny ako po minulé roky. Považujem to za minimálne nezodpovedné," konštatovala ministerka kultúry s tým, že na vyplácanie odmien a príplatkov nie je podľa predpisov divadla žiaden právny nárok a o ich vyplatení rozhoduje riaditeľ divadla.



Audit navyše zistil, že poverený generálny riaditeľ Peter Kováč vo februári neoprávnene valorizoval všetky platy zamestnancov SND o desať percent, napriek tomu, že takéto navýšenie nemal nijako kryté rozpočtom divadla ani kontraktom s ministerstvom kultúry. Týmto konaním vznikol schodok až 1,6 milióna eur oproti bežnému rozpočtu. Z auditu vyplýva, že v niekoľkých prípadoch SND vyplácalo svojich zamestnancov dvakrát za tú istú prácu. Raz ako interných pracovníkov a druhýkrát cez externé firmy, ktorých boli štatutármi.



SND malo v roku 2020 pôvodne dostať zo štátneho rozpočtu 18,5 milióna eur, no úpravami sa štátny príspevok navýšil na 21,5 milióna eur, z toho na mzdy 12,3 milióna eur. Ministerstvo kultúry prispelo divadlu mimoriadnou "COVID-ovou" pomocou vo výške 1,5 milióna eur na vykrytie strát spôsobených pandémiou. Časť peňazí išla na vrátenie už zaplateného vstupného, aby v septembri mohlo divadlo začať novú sezónu bez podlžností voči divákom. Ďalšia časť mimoriadnych financií bola určená na opravu havarijných stavov vybavenia, na ktoré divadlo nemalo peniaze. "Audit ukázal, že finančné riadenie SND bolo dlhodobo podceňované a nové vedenie divadla bude musieť oveľa lepšie, zodpovednejšie hospodáriť s verejnými peniazmi. Bude nevyhnutný skutočný ekonomický ozdravný plán divadla," uzavrela Milanová.