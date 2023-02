Vo filme Kuciak: Vražda novinára prehovorí aj obhajca Mariana Kočnera

Bratislava 17. februára (OTS) - Keď Slovenskom vo februári roku 2018 otriasla správa o smrti mladého investigatívneho novinára a jeho snúbenice, málokto si dokázal predstaviť, kam až povedú nitky bezprecedentného zločinu a čo všetko táto vražda o Slovensku odhalí. Stopy pôvodne smerovali k talianskej mafii, ale to, čo napokon vyšetrovanie vyplavilo, asi nikto nečakal. Zašifrované správy z telefónu údajného objednávateľa vraždy Mariana Kočnera, tajné videá a rozhovory odhalili, že do vraždy boli nepriamo zapletení tí, ktorí sa mali starať o poriadok a chrániť občanov nášho štátu. Prípad Kuciak odkryl nevídaný systém korupcie v krajine, ktorú ovládli oligarchovia a mafia.hovorí, americký investigatívny novinár, ktorý stál pri prípade Kuciak od samého začiatku. Pôvodne však o vražde neplánoval nakrúcať film. Na Slovensko ho len pár dní po tragických udalostiach vo Veľkej Mači zavolali spolupracovníci Jána Kuciaka, aby pomohol pri vyšetrovaní. Z natáčania svojho predchádzajúceho dokumentárneho filmu o zavraždení bieloruského novinára Pavla Šeremeta mal totiž Sarnecki skúsenosť s analýzou pouličných kamier.Nápad na nakrúcanie dokumentuprišiel až neskôr, keď česká investigatívna novinárka a bývalá Kuciakova blízka spolupracovníčkadostala od nemenovaného zdroja tajný vyšetrovací spis k prípadu. To, čo z neho vyplynulo, pripomínalo skôr zápletku sofistikovaného trileru než realitu jednej malej stredoeurópskej krajiny. Príbeh všemocných oligarchov, skorumpovaných sudcov, ziskuchtivých podnikateľov, prehnitej polície a bezohľadných politikov však naozaj napísal sám život. Informácie z vyšetrovacieho spisu boli také šokujúce, že sa novinári a filmári rozhodli spoločne o prípade natočiť film. Hlavným iniciátorom nakrúcania bola medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov, ktorá je zároveň aj producentom filmu.uviedla, ktorá sa stala kľúčovou postavou filmu.Pre režisérabolo najťažšie preňho bolo nakrúcať rozhovory s rodičmi Jána a Martiny, naopak, príjemne ho prekvapil obhajca Mariana Kočneraprezradil režisér.Tvorcovia chceli pre objektívnosť nakrútiť do filmu rozhovor aj so samotným Marianom Kočnerom. Ten údajne s rozhovorom vo väzení súhlasil, väzenská správa to však napokon nedovolila.Dokumentárny filmprináša cenný zahraničný pohľad na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom. Na divákov vo filme čakajú aj mnohé doteraz nezverejnené materiály zo spisu, výpovede obvinených či nahrávky telefonátov Mariana Kočnera.