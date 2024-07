Vo finálovej dvadsiatke súťaže Maľba 2024 je 13 nových mien

Bratislava 30. júla (TASR) - Súťaž mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov a ocenenie s rovnomenným názvom Maľba pozná tohtoročnú finálovú dvadsiatku. Do 19. ročníka súťaže pre maliarske talenty, ktorú organizuje Nadácia VÚB, sa prihlásilo vyše 90 autorov a medzi nimi sa objavilo 66 nových mien.



"Medzinárodná odborná porota zostavila na základe zaslaných vizuálov diel shortlist. Tentoraz sa do finálovej dvadsiatky prebojovalo prvýkrát až 13 umelcov," uviedol pre TASR za organizátorov súťaže Tomáš Turčan.



Súťažné diela hodnotila a víťazov vyberie porota, ktorú tvoria nemecká historička umenia a kurátorka Katharina Schilling, historička umenia, kurátorka a kritička pôsobiaca v Rakúsku a Maďarsku Rita Kálmán a Jan Kudrna, historik umenia a kurátor z Českej republiky. Za Slovensko uzatvára tím porotcov historik a kritik umenia Peter Megyeši.



Porotcovia vybrali do finále obrazy, ktoré vytvorili Viktória Baffy Zatrochová, Daša Ďurišová, Eva Fajčíková, Lilla Gomboš, Paulína Halasová, Monika Hurajová, David Javorský, Samuel Kollárik, Richard Marco, Ľubomír Mati, Aleš Porubský, Miroslav Sandanus, Denisa Slavkovská, Kamil Šlapák, Nikola Šušovicová, Šimon Tóth, Kristína Vacek, Eva Vaňová, Tatiana Weissová a Sára Zahorjanová.



Druhé kolo hodnotenia prebehne začiatkom októbra, keď na základe fyzického posúdenia finálových diel určia experti troch víťazov. Priaznivci výtvarného umenia si budú môcť opäť pozrieť aj verejnú výstavu finálových diel v Galérii Nadbalka.