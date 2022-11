Vo veku 34 rokov zomrel spevák a raper Aaron Carter

Los Angeles 6. novembra (TASR) - Vo veku 34 rokov zomrel v sobotu známy americký spevák a raper Aaron Carter. Jeho telo sa našlo vo vani jeho domu bez známok života. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia v meste Lancaster v Kalifornii, kde spevák býval, uviedla, že našla v Carterovom dome mŕtve telo. Rapera však bezprostredne verejne neidentifikovala. Agentúra AFP pripomína, že Carterov manažér sa k úmrtiu zatiaľ nevyjadril.



Aaron Carter bol mladším bratom člena skupiny Backstreet Boys Nicka Cartera. Narodil sa 7. decembra 1987 na Floride. Keď mal sedem rokov, začal verejne vystupovať ako spevák a svoj prvý album s názvom Aaron Carter vydal len o dva roky neskôr.



Raper sa preslávil najmä albumom Aaron's Party (Come Get It), ktorý vydal v roku 2000. O rok neskôr vydal ďalší album Oh, Aaron, za ktorý získal platinovú dosku. Carter sa objavoval aj v reláciách televízií Disney a Nickelodeon a účinkoval aj vo viacerých muzikáloch.



Carter neskôr zostal v povedomí verejnosti najmä pre rodinné spory so súrodencami kvôli peniazom. V roku 2011 nastúpil na protidrogové liečenie, po jeho ukončení sa vydal na turné do Kanady a v roku 2018 vydal svoj posledný štúdiový album Love.



Raper v roku 2013 vyhlásil osobný bankrot, pričom dôvodom boli jeho miliónové dlhy, vysvetľuje AFP. Dostal sa tiež do problémov so zákonom pre nebezpečnú jazdu autom a prechovávanie omamných látok. V roku 2017 nastúpil na ďalšie protidrogové liečenie pre údajnú závislosť od liekov na spanie a antidepresív.