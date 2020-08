Vo veku 50 rokov zomrela baletná sólistka Eva Horáková

Praha 6. augusta (TASR) - Vo veku 50 rokov zomrela dlhoročná česká sólistka baletu Laterny magiky a vedúca baletu Opery Národného divadla Eva Horáková. V stredu o tom informovala hovorkyňa Laterny magiky, ktorú citoval spravodajský portál Novinky.cz.



Horáková so svojím tanečným partnerom Pavlom Knollom získala za rok 2002 nomináciu na Cenu Thálie za výkon v predstavení Graffiti, o tri roky neskôr získala cenu pre najlepšieho baletného umelca v Česku Philip Morris Ballet Flower Award.



Horáková sa narodila v Bratislave, kde v roku 1988 absolvovala Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej. Štyri roky bola členkou Slovenského národného divadla (SND) a v roku 1992 prešla do pražskej Laterny magiky. Ako sólistka tancovala Paminu v Hre o Čarovnej flaute, Ariadnu v Minotaurovi, Penelopé a Nausiku v Odysseovi či Angeliku v Casanovovi.



V rokoch 2005 - 2009 viedla súbor Laterny magiky. Po pripojení tohto súboru k Národnému divadlu tancovala ďalej v Legendách magickej Prahy. Hosťovala v Pražskom komornom balete a Divadle F. X. Šaldu v Liberci. Spolupracovala tiež so súborom La Compagnie Commun Instant francúzskeho choreografa Jeana-Pierra Aviotta.



V roku 2012 sa Horáková stala vedúcou baletného súboru Opery Národného divadla. Ďalej tancovala menšie úlohy v operných choreografiách. Tanečného sveta sa nevzdala ani v štyridsiatich rokoch po narodení syna. Tento rok v júli oslávila päťdesiatku.