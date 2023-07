Vo veku 56 rokov zomrel filmový režisér a scenárista Srdjan Koljevič

Belehrad 9. júla (TASR) - Vo veku 56 rokov zomrel srbský filmový režisér a scenárista Srdjan Koljevič. Skonal v noci na sobotu po dlhej a ťažkej chorobe, oznámila Fakulta dramatických umení v Belehrade, na ktorej Koljevič študoval a neskôr aj učil. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Koljevič sa narodil v Sarajeve v dnešnej Bosne a Hercegovine v decembri 1966. Ako filmový režisér či scenárista má na konte 15 hraných a dva dokumentárne filmy i niekoľko televíznych seriálov.



Jeho režijným debutom bola v roku 2004 komediálna road movie Sivý kamión červenej farby zasadená do obdobia vojny v bývalej Juhoslávii. Za tento film získal ocenenia na viacerých festivaloch, uvádza Česko-Slovenská filmová databáza (ČSFD).



Úspech zožal aj so svojím druhým režijným počinom, filmom Žena so zlomeným nosom, za ktorý získal v roku 2010 hlavnú cenu na filmovom festivale v Zürichu, pripomína DPA.



Natočil aj film Gavrilo Princip - proces (2014), ktorý pojednáva o procese so zmieneným Principom a jeho priateľmi z organizácie Mladá Bosna po tom, ako Princip spáchal v roku 1914 atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu, arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este. Atentát viedol k vypuknutiu prvej svetovej vojny.



"S filmami, ktoré režíroval alebo k nim napísal scenáre, zanechal po sebe dielo, aké inšpiruje celé generácie," napísalo v Koljevičovom nekrológu vedenie Fakulty dramatických umení v Belehrade.