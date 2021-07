Praha 29. júla (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel český herec Miroslav Kaman, ktorý sa preslávil úlohou nie príliš bystrého príslušníka Zboru národnej bezpečnosti vo filme Pelíšky. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.



Kaman zomrel v obci Lipnice nad Sázavou, kde žil v dome s opatrovateľskou službou. Jeho úmrtie potvrdil pre Novinky.cz starosta obce Zdeněk Rafaj s tým, že Kaman zomrel už 12. mája, avšak aj v dôsledku proticovidových opatrení sa o tom dozvedeli len jeho najbližší.



Kariéru herca začal Kaman až po päťdesiatke. Po absolvovaní baníckej školy pracoval v karvinských baniach. Po pracovnom úraze, ktorý sa mu stal počas závalu, sa vrátil späť na Vysočinu, kde vyrastal. Tam bol závozníkom mliekárenskej cisterny a potom vychovávateľom v ústave sociálnej starostlivosti pre dospelých, približujú Novinky.cz.



Neskôr sa preťahoval do Prahy, kde začal pôsobiť ako komparzista vo filmoch.



Vo filmovej poviedke Poslední koncert od režiséra Jana Hřebejka si zahral s Jiřím Sovákom aj Vlastimilom Brodským, prvú výraznejšiu úlohu dostal však až v seriáli Zdivočelá země.



V roku 1999 ho Hřebejk obsadil v Pelíškoch do úlohy nie príliš bystrého člena Zboru národnej bezpečnosti, ktorý školákom vysvetľoval, ako dostal s kolegom za úlohu zlikvidovať diverzanta, muža s koženou taškou, ktorý nesmel za žiadnu cenu prejsť. Okrem neho však pri tomto zásahu zastrelili aj poštára, taktiež muža s koženou taškou.



Po tom, čo Kamanovi táto úlohu priniesla veľkú popularitu, ho Hřebejk obsadil aj do filmu Horem pádem, kde stvárnil taktiež nedôvtipného policajta.