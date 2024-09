Vo veku 77 rokov zomrel hudobný skladateľ Peter Hanzely

Bratislava 18. septembra (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel 17. septembra hudobný skladateľ Peter Hanzely. Jedným z jeho najväčších hitov bola skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. V roku 1974 napísal pre Karola Duchoňa pieseň Čardáš dvoch sŕdc, ktorú z 1500 prihlásených skladieb vybrali do finále World Popular Song Tokio 1975. Správu potvrdili redaktor Martin Jurčo a skladateľov spolupracovník Ľuboš Zeman.



Peter Hanzely sa narodil 13. augusta 1947 v Bratislave. Vyštudoval hru na akordeóne na bratislavskom konzervatóriu. Ako spomínal v rozhovoroch, po absolvovaní školy začas pôsobil v Kovačici vo Vojvodine (Srbsko) ako pedagóg, čo ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v neďalekom Báčskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudsky aj autorsky výrazne porozumeli.



Popri skladateľskej práci pracoval Hanzely aj ako hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase, naposledy v Rádiu Regina. Prvý úspech zaznamenala jeho singlová nahrávka Ako tichý dážď, ktorú nahrala Oľga Szabová v roku 1971. Zložil piesne pre viacerých slovenských aj českých spevákov, medzi nimi pre Janu Kocianovú (V kraji podbeľov, Chvíľa lásky, Medové srdiečko), Evu Kostolányiovú (V štíhlej tráve úsvit kľačí, Čo všetko je láska, To všetko máj, Súbor) a najmä Karola Duchoňa (Čardáš dvoch sŕdc, V slovenských dolinách, Mám ľudí rád, Hrám, Slovan je lepší, Pieseň pre teba).



Spolupracoval aj s českými interpretkami Hanou Zagorovou (Počestní-nečestní, Závrať, Oheň a struny, Přání, To jsi ty, Já, jsem tu, já), Marii Rottrovou (pieseň Cikán, Mám v očích zrnka pepře, Růžový kabát), niektorými českými spevákmi (Petr Rezek, Petr Spálený), a viacerými slovenskými interpretmi. Napísal dva hity pre začínajúcu Darinku Rolincovú - Keby som bola princezná Arabela a Až raz budem učiteľkou. Z ďalších interpretov spomeňme Petra Stašáka, Miroslava Ličku, Dušana Grúňa, Dušana Hlaváčka, Petra Lipu či Jána Greguša.



Jeho skladby (najmä V slovenských dolinách) nahrali aj súčasní interpreti, známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako akordeonista nahral desiatky skladieb so štúdiovými telesami, zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus Magic love (1988) a Golden acordeon (1989).