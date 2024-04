Vo veku 81 rokov zomrel spevák Dušan Grúň

Dušan Grúň sa narodil 26. mája 1942 v Žiline. Zmaturoval v roku 1959 v Košiciach. Jeho ďalšie kroky viedli na Vysokú školu hutnícku do Ostravy, kde začínal s hudbou. V amatérskej kapele hral na trúbke a trombóne, a keďže nikto v kapele nechcel spievať, skúsil to sám.



V roku 1963 nastúpil do profesionálneho orchestra Iva Pavlíka. S ním nahral aj prvé rozhlasové a gramofónové snímky. Chvíľu sa rozhodoval medzi populárnou hudbou a džezom, spieval s Ostravským rozhlasovým orchestrom aj orchestrom Rudolfa Sochora. K spolupráci ho v tom čase prizval aj Tanečný orchester Československého rozhlasu s dirigentom Karlom Krautgartnerom.



Od mája 1965 bol členom a spevákom orchestra Juraja Velčovského. Prvými hitmi s týmto orchestrom boli Hrmí a Starý rodný dom, v origináli Green, Green Grass Of Home speváka Toma Jonesa



Úspešné bolo pre Dušana Grúňa obdobie od roku 1968, keď nahral väčšinu svojich hitov, ako Butterfly, Plavovláska, Kde si bola, keď tu hrmelo, Malvína či Synček neplač. V roku 1973 mu vyšla prvá LP platňa Dušan Grúň. Svoju popularitu si udržal aj vďaka častému účinkovaniu v televíznych zábavných a hudobných programoch.



Jeho vzormi boli zahraniční speváci ako Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis junior, Paul Anka, ale aj skupina The Beatles. "Inšpirovali ma hlavne tí speváci, ktorí sa venovali swingu. Ďalej to boli pesničky, ktoré zaznievali v čase mojej puberty v rámci hitparád na Rádiu Luxembourg. Boli to speváci, čo určovali trend a smer. Potom to boli skupiny, ako napríklad The Beatles - to bola absolútna skupina, ktorej harmónia, rytmy a spev vytvorili ďalší mostík a krôčik k tomu, čo sa dnes produkuje," povedal umelec TASR pri príležitosti svojho životného jubilea 80 rokov.



Za najkrajšie vo svojej kariére považoval to, že sa mohol venovať tomu, čo ho bavilo a čím sa živil po celý život.



V 90. rokoch oživil éru slovenskej populárnej piesne Ivan Krajíček s hudobno-zábavným programom Repete, v ktorom účinkoval aj Dušan Grúň. V roku 2006 vyšla kompilácia jeho najväčších hitov 20 NAJ. V roku 2012 vydal nový album Dušan Grúň spomína na Franka Sinatru, na ktorom prespieval hity tohto populárneho Američana. V apríli 2018 bol jedným zo spevákov na koncerte S úsmevom sa dívam na svet, ktorý bol poctou skladateľovi Pavlovi Zelenayovi.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok v skorých ranných hodinách spevák Dušan Grúň. Správu pre TASR potvrdila jeho manželka Mária Grúňová prostredníctvom hudobnej publicistky Anny Olveckej.Grúň sa narodil 26. mája 1942 v Žiline. Maturoval v roku 1959 v Košiciach, študoval na Vysokej škole hutníckej v Ostrave. S hudbou začínal ako študent v Ostrave. V amatérskej kapele hral na trúbke a trombóne, nikto v kapele nechcel spievať, tak to skúsil. V roku 1963 nastúpil do profesionálneho orchestra Iva Pavlíka. S ním nahral aj prvé rozhlasové a gramofónové snímky.Od mája 1965 bol členom a spevákom orchestra Juraja Velčovského. Prvými hitmi s týmto orchestrom boli skladby Hrmí a Starý rodný dom, v origináli Green, Green Grass Of Home speváka Toma Jonesa. Úspešné bolo pre neho obdobie od roku 1968, keď nahral väčšinu svojich hitov, Butterfly, Plavovláska, Kde si bola, keď tu hrmelo, Malvína či Synček neplač. V roku 1973 mu vyšla prvá LP platňa Dušan Grúň. Svoju popularitu si udržal aj vďaka častému účinkovaniu v televíznych zábavných a hudobných programoch.V roku 2006 vyšla kompilácia jeho najväčších hitov 20 NAJ, v roku 2012 album Lebo ťa mám rád s podtitulom Spomienka na Franka Sinatru, na ktorom prespieval hity tohto populárneho Američana. V apríli 2018 bol jedným zo spevákov na koncerte S úsmevom sa dívam na svet, ktorý bol poctou skladateľovi Pavlovi Zelenayovi. V deň významného životného jubilea uviedol spevák koncert Dušan Grúň 80. narodeniny, na ktorom vystúpili viacerí známi interpreti.TASR prináša profil Dušana Grúňa, legendy slovenskej populárnej hudby.