Vo veku 82 rokov zomrel James Lowe, spevák skupiny The Electric Prunes

Londýn 3. júna (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel James Lowe, spevák americkej skupiny The Electric Prunes, ktorá sa v 60. rokoch preslávila hraním psychedelického rocku. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na vyhlásenie hudobníkovej rodiny. Lowe zomrel prirodzenou smrťou.



Skupina vznikla v roku 1965 v Los Angeles. Jej druhý singel „I Had Too Much to Dream (Last Night)“ z roku 1966 sa v rebríčkoch v USA dostal na 11. miesto a stal sa z neho najväčší hit formácie. Pieseň ovplyvnila celé generácie hudobníkov.



Ešte významnejšie však bolo zaradenie skladby na kompiláciu psychedelickej a garage-rockovej hudby s názvom „Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968“ z roku 1972, ktorá je až do súčasnosti považovaná za zásadnú.



Po personálnych obmenách a nezhodách s producentmi Lowe v roku 1968 skupinu opustil. Skupina pod pozmeneným názvom The New Improved Electric Prunes vydala v roku 1969 svoj posledný album a nasledujúci rok sa rozpadla.



Lowe sa dištancoval od zvyšných členov skupiny až do 90. rokov, keď došlo k obnoveniu záujmu o jej tvorbu. Opätovne začali koncertovať a nahrávať albumy. V čase svojej smrti bol posledným žijúcim pôvodným členom.



Lowe sa narodil 5. marca 1943 v kalifornskom San Luis Obispo a ako tínedžer žil istý čas na Havaji. Po návrate do Kalifornie sa venoval folkovej hudbe a neskôr založil skupinu Sanctions, z ktorej sa vyvinula formácia The Electric Prunes. Po rozpade skupiny pracoval Lowe ako nahrávací inžinier a podieľal sa na vzniku albumov skupín ako Nazz alebo Sparks. Pôsobil tiež v televíznej produkcii.



The Electric Prunes vydali štúdiové albumy The Electric Prunes (1967), Underground (1967), Mass in F Minor (1968), Release of an Oath (1968), Just Good Old Rock and Roll (1969), Artifact (2001), California (2004), Feedback (2006) a WaS (2014).



Pieseň „Kyrie Eleison“ z albumu Mass in F Minor, inšpirovaného gregoriánskym chorálom, bola použitá vo filme Bezstarostná jazda (1969). Časť tohto albumu neskôr samplovali hip-hopoví umelci ako MF Doom a Madlib.