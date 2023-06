Vo veku 86 rokov zomrel herec F. Forrest, známy z filmu Apokalypsa

Los Angeles 25. júna (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel americký herec Frederic Forrest. Podľa webovej stránky magazínu The Hollywood Reporter skonal v piatok po dlhej chorobe vo svojom dome v kalifornskom meste Santa Monica.



Forrest počas svojej kariéry účinkoval vo vyše 70 filmoch a spolupracoval s režisérmi ako Francis Ford Coppola, Wim Wenders, Mark Rydell, Arthur Penn, Joel Schumacher, Konstantinos Gavras, Richard Fleischer alebo John Frankenheimer.



Narodil sa 23. decembra 1936 v texaskom meste Waxahachie. Slúžil v armáde a študoval rozhlasové, televízne a divadelné umenie na Texaskej kresťanskej univerzite (TCU) vo Fort Worth, kde neskôr získal ocenenie významného absolventa.



V roku 1966 začal hrať na divadelných doskách v protivojnovom muzikáli Viet Rock. Na striebornom plátne debutoval o rok neskôr. Po niekoľkých menších rolách dostal svoju prvú významnú úlohu vo filme Keď legendy umierajú (1972).



Medzi jeho ďalšie snímky patria Rozhovor (1974), Zastavenia na Missouri (1976), Ruža (1979), Apokalypsa (1979), Hammett (1982), Tucker: Muž a jeho sen (1988), Gotham (1988), Hracia skrinka (1989), Dvaja Jakeovia (1990), Voľný pád (1993), Andersonville (1996), Bojovník (1997), Nechajte ma žiť (1998) či Cesta do vojny (2002). Posledný raz sa objavil vo filme Všetci kráľovi muži (2006).



Účinkoval aj v seriáloch ako Quo vadis?, 21 Jump Street, Osamelá holubica, Mladí jazdci alebo Die Kinder.



Forrest dvakrát získal Cenu Národnej spoločnosti filmových kritikov (NSFC) za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Apokalypsa, Ruža). Raz ho nominovali na Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Ruža), na Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Ruža) a na Zlatý glóbus pre novú hviezdu roka - kategória herec (Keď legendy umierajú).



Forrest bol v rokoch 1960-1963 ženatý so svojou vysokoškolskou láskou Nancy Ann Whitakerovou a v rokoch 1980-1983 s americkou herečkou Marilu Hennerovou. Obe manželstvá boli bezdetné a skončili sa rozvodom.