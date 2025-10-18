Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 88 rokov zomrela dlhoročná sólistka DJZ v Prešove J. Korpášová

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Svoj profesionálny život spojila s prešovským divadlom na viac než štyri desaťročia.

Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela niekdajšia dlhoročná sólistka spevohry Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove Júlia Korpášová. Divadlo o tom v piatok (17. 10.) informovalo na sociálnej sieti.

Svoj profesionálny život spojila s prešovským divadlom na viac než štyri desaťročia. Do divadla, ktoré v tom čase nieslo názov Slovenské divadlo, nastúpila v roku 1950 ako členka tanečnej zložky. Po dvoch sezónach prestúpila do zboru a o rok neskôr už účinkovala ako sólistka spevohry. Zostala ňou až do roku 1995,“ uviedlo divadlo.

Ako dodalo, medzi jej významné a nezabudnuteľné úlohy patrili napríklad Eliza Doolittlová (My Fair Lady), Ilonka (Hrnčiarsky bál), Líza (Grófka Marica), Ilona (Cigánska láska), Hana Glavari (Veselá vdova), Cecília (Čardášová princezná), Dolly Leviová (Hello, Dolly!) a ďalšie. Jej poslednou úlohou, v ktorej ju mohli diváci vidieť na javisku DJZ, bola Šendla v muzikáli Fidlikant na streche.
