Vo veku 89 rokov zomrela bývalá herečka DAD A. Simková

Prešov 29. júla (TASR) – Vo veku 89 rokov zomrela v utorok (28. 7.) bývalá členka činohry Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove Anna Simková. Informuje o tom DAD na svojej webovej stránke.



Simková sa narodila v Medzilaborciach a celý svoj život venovala herectvu. Členkou činohry ešte vtedajšieho UND bola od roku 1946. Stvárnila množstvo postáv rôzneho charakteru či druhu, ako napríklad Annu Kareninovú, Máriu Stuartovú, Desdemonu a iné.



"Mala vzácnu povahovú črtu – nezniesla polovičatosť, nezniesla, aby sa za niečo musela červenať, preto vo svojom hereckom prejave bola verná svojej poetike, aj vďaka tomu si zachovala vysoký tvorivý štandard. So svojou pokorou prijímala všetky postavy, či už hlavné alebo vedľajšie, ako na scéne v divadle, tak aj v živote. Nehrala pre seba. Hrala pre diváka, ktorý bol pre ňu všetkým. Potlesk, úsmev, no niekedy aj jeho slzy ju posúvali vždy ďalej a utvrdzovali ju, že to čo robí, prináša aj osoh či inšpiráciu," uvádza DAD.



Posledná rozlúčka s Annou Simkovou bude 31. júla o 13.00 h v Dome smútku v Prešove.