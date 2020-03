Vo veku 91 rokov zomrel herec a režisér Martin Kolesár

Bratislava 25. marca (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu 21. marca slovenský herec a režisér Martin Kolesár. O úmrtí umelca, ktorého meno je veľmi dobre známe kysuckým ochotníkom a milovníkom divadla, informovala TASR Katarína Šulganová, vedúca úseku kultúry a medzinárodných vzťahov mesta Čadca.



Martin Kolesár sa narodil 29. mája 1928 v Bratislave. Pôsobil na profesionálnych divadelných scénach v Žiline a Martine. Vytvoril desiatky nezabudnuteľných hereckých rolí a venoval sa aj réžii. Dlhé roky sa venoval ochotníckemu divadlu na Slovensku, spolupracoval najmä s ochotníkmi na Kysuciach a v Turci.



"Kysuciam upísal viac než dvadsať rokov svojho života. Neúnavne, týždeň čo týždeň cestoval z Martina do Čadce, ale aj do Rakovej či Staškova, aby spoločne s miestnymi ochotníkmi odhaľovali tajomstvá a krásy ľudských príbehov, ktoré do písanej podoby zvečnili slovenskí i svetoví dramatici," priblížila Šulganová, ktorá v roku 1993 zostavila monografiu o živote a tvorbe Martina Kolesára.



Herec a režisér má na svojom konte niekoľko celoštátnych prvenstiev na významných divadelných prehliadkach, víťazstvá na Palárikovej Rakovej a účasť na Scénickej žatve v Martine, opakovane reprezentoval Slovensko v zahraničí. "Čadčiansky Divadelný súbor Jána Palárika sa pod jeho vedením prepracoval do A kategórie, čo bolo najväčším vyznamenaním pre slovenské ochotnícke kolektívy. S čadčianskymi ochotníkmi naštudoval celkom 15 inscenácií," poznamenala Šulganová. K osobnosti Martina Kolesára, ktorý od roku 1992 žil aj so svojou manželkou, herečkou Jaroslavou Kolesárovou v Bratislave, kde nejaký čas pôsobil aj ako pedagóg v Divadle a škole Ludus, dodala: "Svojou profesionalitou, priateľským a láskavým prístupom, zmyslom pre humor, schopnosťou trpezlivo a citlivo pracovať aj na tých najdrobnejších detailoch hry, si získal srdce každého, kto sa raz ocitol na javisku."