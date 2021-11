Zomrela dcéra literárneho historika a teoretika Štefana Krčméryho

Bratislava 5. novembra (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrela vo štvrtok 4. novembra v Bratislave významná osobnosť slovenskej kultúry Jela Krčméry-Vrteľová, dcéra básnika, literárneho historika a teoretika Štefana Krčméryho. Úmrtie opernej speváčky, libretistky, prekladateľky a dlhoročnej dramaturgičky Opery Slovenského národného divadla TASR potvrdila Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND. Ako ďalej informovala, posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 11. novembra o 11.00 h vo veľkom evanjelickom kostole na Panenskej.



Jela Krčméry-Vrteľová sa narodila 7. januára 1924 v Martine. Po štúdiách na konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej akadémii Santa Cecilia v Ríme, kde sa dostala ako laureátka medzinárodnej speváckej súťaže na Pražskej jari, bola v rokoch 1945 – 1952 sólistkou Opery SND. Debutovala ako Maddalena vo Verdiho opere Rigoletto. Neskôr stvárnila Floru v La traviate, Lolu v Sedliackej cti, Nicklaussa v Hoffmannových poviedkach či Carmen. Hudbe a SND ostala verná ako dramaturgička, libretistka a prekladateľka.



Je autorkou libriet k niekoľkým operám, predovšetkým k opere Svätopluk Eugena Suchoňa. Vytvorila libretá aj pre opery Tibora Andrašovana, Miloslava Kořínka, Milana Dubovského a Ladislava Kupkoviča. Spoluvytvárala aj opery pre deti, z ktorých Veľká doktorská rozprávka sa do repertoáru niekoľkokrát vrátila. Známa je tiež ako prekladateľka z taliančiny, francúzštiny a nemčiny, preložila vyše 70 libriet. Vydala albumy klasických, operných a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, so Slovenskou filharmóniou, vydala zbierky veršov. V roku 2018 získala za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere SND a výnimočný prínos v oblasti umenia a kultúry Cenu ministerky kultúry SR.



Krčméry-Vrteľová bola aktívnou členkou Živeny, spolku slovenských žien, na ktorého práci sa aktívne podieľala až do roku 2014. Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR ju za tieto aktivity ocenilo titulom Výnimočná žena Slovenska.