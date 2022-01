Novoročný koncert vo Viedni bude, účasť je však len 1000 divákov

Viedeň 1. januára (TASR) - V rakúskom hlavnom meste Viedeň sa v sobotu v zlatej sále budovy hudobného spolku Wiener Musikverein začal tradičný novoročný koncert. Pre pandémiu koronavírusu je však na ňom povolená účasť len 1000 divákov, ktorí sa okrem potvrdenia o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19 musia preukázať aj negatívnym PCR testom. Informovala o tom agentúra DPA.



Rakúsky kancelár Karl Nehammer uviedol, že sa na tomto podujatí nezúčastní. "V takejto ťažkej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá si od nás všetkých vyžaduje mnoho, by som túto návštevu považoval za nesprávny signál," zdôvodnil svoje rozhodnutie vo štvrtok na Facebooku. Dodal, že koncert Viedenských filharmonikov si namiesto toho pozrie v televízii.



Viedenské valčíky, polky a marše pod vedením dirigenta Daniela Barenboima vysielajú televízne stanice vo viac ako 90 krajinách sveta. Barenboim (79) vyjadril vďačnosť, že sa koncert neodohrá pred prázdnou sálou ako to bolo vlani, keď filharmonikov viedol dirigent Riccardo Muti.



Barenboim dodal, že ľuďom chce pripomenúť dôležitosť hudby. "Verím, že to inšpiruje niektorých politikov na celom svete, aby sa skutočne zamysleli nad významom duchovnej potreby hudby pre obyvateľstvo," povedal v stredu novinárom tento argentínsko-izraelský klavirista a dirigent. I Muti vlani zdôraznil, že hudba "nie je len zábavou", ale misiou, ktorá môže "zlepšiť svet".



Na základe nových protipandemických opatrení rakúskej vlády, ktoré vstúpili do platnosti minulý pondelok, musia organizátori podujatí s viac ako 1000 návštevníkmi od ľudí vyžadovať doklad o absolvovaní podania posilňovacej dávky proticovidovej vakcíny, ako aj negatívny výsledok PCR testu. Keďže mnohí hostia z Nemecka a Švajčiarska ešte tretiu dávku nedostali, organizátori novoročného koncertu vo Viedni sa rozhodli znížiť počet návštevníkov na 1000, pričom 700 držiteľov lístkov, ktorí sa naň pre obmedzenú kapacitu nedostanú, bude môcť svoje vstupenky využiť v roku 2023.