Vo Vihorlatskom múzeu vystavujú najväčšiu zbierku detskej stavebnice

Humenné 3. októbra (TASR) - Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich výstavných priestoroch prezentuje zbierku detských stavebných dielcov stavebnice Merkur a takmer 400 malých, veľkých i veľkorozmerných predmetov, zostrojených z kovových stavebnicových dielcov. TASR o tom informovala Jana Fedičová z Vihorlatského múzea.



Výstavný program ponúka v múzeu zároveň možnosť hravých edukačných aktivít pre deti so zameraním na podporu kreativity, mechatroniky a motoriky.



Vystavené exponáty tvoria trojrozmerné predmety farebných perforovaných kovových plieškov, spájaných skrutkami a maticami. Niektoré z nich sú skonštruované aj ako mechanické hračky. Medzi predmetmi sa nachádzajú miniatúrne autá, lietadielka, veľké dopravné stroje, automobily, železničná stanica s vláčikmi či veľkorozmerné ruské kolo a mechanický kolotoč.



"Skonštruované stavebnicové predmety sú súčasťou štyri roky na Slovensku putujúcej výstavy zo súkromnej zbierky českého zberateľa pána Jiřího Mládka, ktorý sa zberateľstvu a stavbe modelov stavebnice Merkur venuje od detstva. V súčasnosti patrí zbierka pána Mládka k najrozsiahlejším svojho druhu na svete," povedala Fedičová.



Ako doplnila, najväčším exponátom zbierky, zapísaným v Guinnessovej knihe rekordov, je Oceľové mesto, trvalo vystavené v Múzeu Merkur v českom meste Police nad Metují, ktorého vznik Mládek spolu so súčasným českým výrobcom stavebnice Merkur inicioval v roku 2006.



Výstava Merkur a možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť so stavebnicovými dielmi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je verejnosti prístupná do 13. novembra.