Vo Vile Flóra ukážu tvorbu významného tatranského fotografa Koštiala

Vysoké Tatry 14. februára (TASR) - Tatranská galéria v Poprade prináša pre návštevníkov Vily Flóra v Starom Smokovci výber z tvorby tatranského fotografa Vladimíra Koštiala. Kurátorka Lucia Petrůjová informovala, že vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 16. februára o 16. hodine a výstava potrvá do konca apríla.



"Ide o významného tatranského fotografa 20. storočia, ktorý prišiel do Tatranskej Lomnice ako 25-ročný, zriadil si fotografický ateliér a v obci strávil celý zvyšok života. Za 40 rokov aktívnej činnosti vytvoril neobyčajne rozsiahlu a pestrú kroniku premeny Tatier i celého Slovenska," uviedla Petrůjová. Za vrchol jeho kariéry možno podľa nej pokladať 60. roky minulého storočia. Dodala, že jeho prístup k tvorbe bol konzervatívny, ale svojou neúnavnou, zručnou prácou vytvoril dielo veľkej vizuálnej kvality a obrovskej dokumentárnej hodnoty.



Jeho tvorba má v sebe dve výrazné polohy. "Jedna sa zameriava na tradičnú etnografickú fotografiu a zaznamenáva život a zvyky v podhorí, silne späté s kresťanstvom a prírodou. Tieto snímky majú dnes významnú historickú a etnografickú hodnotu, pretože ukazujú premenu zvykov na slovenskom vidieku okolo polovice 20. storočia," objasnila kurátorka s tým, že druhá línia Koštialových fotografií zachytáva rozvoj cestovného ruchu, moderného životného štýlu, život v kempoch, hotely, autá a zábavu. Fotograf natáčal a fotografoval napríklad lyžiarske preteky, či náročné zásahy s horskou službou, ale aj vysokohorské výstupy s elitnými horolezcami. "Jeho snímky sú vzácne i vďaka tomu, že sú farebné. Techniku farebnej fotografie používal už od začiatku 50. rokov minulého storočia, ako jeden z prvých vo vtedajšom Československu," upozornila Petrůjová, ktorá zmapovala archív autora spolu s jeho synom Vladimírom.



Profesionálnej fotografii sa Koštial venoval do roku 1976, zomrel o 25 rokov neskôr. Svoju tvorbu prezentoval v množstve knižných publikácií, časopisoch či na pohľadniciach.