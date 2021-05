Vo vranovskej osvete vzniká prvý katalóg databázy ľudových vzorov

Vranov nad Topľou 19. mája (TASR) – Miestne špecifiká ornamentov pôvodnej ľudovo-umeleckej tvorby vo Vranovskom okrese dokumentujú v Hornozemplínskom osvetovom stredisku (HZOS) už viac ako rok unikátnou vektorovou technikou.



Po spracovaní obce Zlatník dostane materiál nazbieraný v obciach pod východným úpätím Slanských vrchov podobu prvého uceleného katalógu rozsiahlej digitálnej databázy ľudových vzorov, ktorú by HZOS rado zrealizovalo. Pre TASR to uviedla riaditeľka zariadenia Martina Jurčová.



"Vektorizácia odhalí veci, ktoré bežným okom nevidno. To je to tajomstvo tých vzorov, odhaľovať, čo všetko do nich dokázali naši predkovia ukryť," predstavila Jurčová unikátnosť techniky, ktorou by HZOS chcelo zdokumentovať všetkých 68 obcí okresu.



Ako príklad takéhoto odhalenia uviedla symbol kríža "ukrytého" uprostred kruhového kvetinového ornamentu. Vektorovanie vzorov má tiež zaručiť možnosť ich využitia v akejkoľvek veľkosti pri zachovaní rovnakej kvality.



"Táto technika dokumentácie zabezpečí, že každý jeden vzor je prenosný na čokoľvek, či už ide o veľkoplošnú tlač, alebo odevy," ozrejmila s tým, že osveta by novovznikajúcou databázou chcela pomôcť najmä folklórnym skupinám, aby mohli na svoje kroje aplikovať vzory charakteristické pre svoju obec. "Je to tiež veľmi dobrý študijný materiál pre študentov etnológie a folkloristiky," doplnila.



HZOS dosiaľ vektorovou technikou spracovalo ľudové ornamenty šiestich obcí, po ukončení dokumentácie nehmotného kultúrneho dedičstva z obce Zlatník chce na svojej vynovenej internetovej stránke zverejniť prvý ucelený katalóg vzorov z oblasti pod Slanskými vrchmi. Aby projektu dodali na odbornosti, každý katalóg sa budú snažiť doplniť o poznatky etnológov. Podľa Jurčovej slov má tiež každý zadokumentovaný ornament vlastnú zložku obsahujúcu názov dediny, odkiaľ pochádza, aj s krátkym popisom samotnej obce.



"Sú tam výpovede najstarších obyvateľov, ktorí spomínajú na zvyky a tradície, a je tam i veľa spievaného materiálu," doplnila s tým, že HZOS už na svojej stránke na sociálnej sieti zverejnilo aj videá približujúce proces vzniku vektorizácie ľudového umenia v každej z navštívených obcí.



Aj napriek tomu, že jednotlivé vzory budú v katalógu opatrené vodotlačou a podľa Jurčovej slov ich "nebude možné jednoducho skopírovať", bude ich zapožičanie podliehať zmluvnému vzťahu. Zariadenie tým chce zabrániť zneužitiu artefaktov na komerčné účely. Jurčová však nevylučuje, že od záujemcov, ktorých cieľom by bolo, naopak, produkovať pomocou "zapožičaného" artefaktu zisk, budú vyžadovať finančnú kompenzáciu.