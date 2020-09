Divadelní nadšenci si vo Zvolene užijú premiéru drámy Polnočná omša

Zvolen 11. septembra (TASR) – Piatkový večer vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) patrí premiére nadčasovej drámy Petra Karvaša Polnočná omša. Príbeh sa odohráva počas pamätných Vianoc v roku 1944. „Do Zvolena pricestovala aj pani Eva Karvašová, vdova po Petrovi Karvašovi, ktorá sa zúčastní slávnostnej premiéry,“ uviedla v piatok pre TASR dramaturgička divadla Uršuľa Turčanová.



Ako dodala, toto predstavenie zachytáva dve storočnice, jednu od vzniku slovenského profesionálneho divadla a druhú od narodenia slovenského dramatika Petra Karvaša. Vnuk maliara Dominika Skuteckého je rodák z Banskej Bystrice. „Polnočná omša je prvou premiérou pripravenou počas 72. divadelnej sezóny DJGT, skúšobné obdobie sa začalo už na začiatku augusta,“ dodala Turčanová.



Karvašova dráma so silným emocionálnym nábojom odkrýva každý charakter až na dreň. Vianoce v roku 1944 nie sú ani šťastné ani veselé. Vojna stále trvá a nikto nevie, kedy sa skončí, kto bude víťaz a kto porazený. „Rodina Kubišovcov zažije za štedrovečerným stolom otras a náhly rozpad posledných zvyškov istoty. Krízová situácia donúti každého z členov rodiny pozrieť sa na svoje strachy, tajomstvá a úzkosti, otvoriť skrine s 'kostlivcami', objaviť v sebe to najhoršie, ale aj to najlepšie,“ podotkla dramaturgička.



Polnočná omša prináša jednotlivcom i spoločnosti aj dnes posolstvo o hodnote krízy ako cesty k očiste a k novému začiatku. Tento odkaz podčiarkujú herecké výkony v réžii umeleckého šéfa DJGT Petra Palika. Na javisku svoje herecké umenie predvedú stálice umeleckého súboru DJGT, Vladimír Rohoň, Richard Sanitra, Ondřej Daniš či Michal Ďuriš. Dramaturgom divadelnej hry je Ján Chalupka, hudbu pripravili Martin Geišberg a Daniel Špiner.



Diváci uvidia v inscenácii aj novú posilu umeleckého súboru DJGT. Mladá herečka Mária Knoppová, študentka 5. ročníka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici, hrá postavu Katky. Pre nastávajúce materské povinnosti dvoch najmladších členiek súboru ju však publikum uvidí i v niekoľkých preobsadených postavách.



Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa riadi pri prevencii šírenia COVID-19 aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami. Hostia musia mať na tvári ochranné rúško a pri vstupe do budovy divadla si musia dezinfikovať ruky. „Účinkujúcim hercom a herečkám meriame teplotu,“ spresnila Uršuľa Turčanová.