Vodárenské múzeum BVS poodhalí online svoje zákulisie i históriu

Bratislava 11. novembra (TASR) – Akým spôsobom sa ťaží voda, akú cestu musí prekonať, kým príde do domácností alebo čo všetko stojí za tým, aby sa z odpadovej vody stala voda čistá. To je časť otázok, na ktoré bude odpovedať Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosť (BVS) počas online podujatia Noc múzeí a galérií 2020. Záujemcovia zároveň virtuálne nahliadnu aj do laboratórií a dozvedia sa o ekologickej katastrofe na vodnom zdroji v roku 1971.informoval hovorca BVS Peter Podstupka.Výstava o ekologickej katastrofe na II. vodnom zdroji zasa priblíži udalosti z leta 1971, keď došlo ku kontaminácii vody ropnými látkami v studniach II. vodárenského zdroja v Podunajských Biskupiciach. V dôsledku toho zostalo 16.000 obyvateľov východnej časti Bratislavy bez pitnej vody.Vodárenské múzeum BVS bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. V súčasnosti je vodárenský areál v Karlovej Vsi vzdelávací, oddychový a ekologický priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádzajú Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.Bratislavské múzeá a galérie sa predstavia 14. novembra na spoločnej webovej stránke nmag.snm.sk , Vodárenské múzeum BVS privíta virtuálnych návštevníkov aj na svojej stránke a na sociálnej sieti.