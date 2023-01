Vojnový film Na západe nič nové získal najviac nominácií v Británii

Londýn 19. januára (TASR) - Vojnová dráma "Na západe nič nové" (2022) sa vo štvrtok stala najviac nominovaným cudzojazyčným filmom v histórii britskej kinematografie. Vznikla v nemecko-americko-britskej koprodukcii a získala 14 nominácií na cenu BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Slávnostné udeľovanie cien BAFTA je vrcholom britského filmového kalendára a považuje sa za "predskokana" marcového udeľovania Oscarov. Uskutoční sa 19. februára v Londýne.



Film nemeckého režiséra Edwarda Bergera "Na západe nič nové" je o zážitkoch dospievajúceho nemeckého vojaka počas prvej svetovej vojny.



"Môj film sa odlišuje od amerických alebo britských (vojnových) filmov natočených z pohľadu víťazov. V Nemecku je okolo vojny vždy pocit hanby, smútku a viny. Bolo pre mňa dôležité predstaviť tento (iný) pohľad," povedal vlani Berger.



Scenár vychádza z rovnomennej knihy Ericha Mariu Remarqua z roku 1929. Jeden z najvplyvnejších príkladov antimilitaristickej literatúry bol preložený do vyše 60 jazykov a celosvetovo sa predalo viac ako 50 miliónoch výtlačkov. Jeho "podvratné" protivojnové posolstvo bolo v Nemecku zakázané a v roku 1933 jeho knihy pálili nacisti. Obviňovali ho zo "zrady vojakov", vysvetľuje AFP.



Film distribuuje spoločnosť Netflix a nominovaný bol v kategóriách film, réžia, herec vo vedľajšej úlohe, adaptovaný scenár, cudzojazyčný film, obsadenie, kamera, kostýmy, strih, mejkap, hudba, produkcia, zvuk a vizuálne efekty.



"Na západe nič nové" v počte 14 nominácií na cenu BAFTA vyrovnal rekord snímky "Tiger a drak" v roku 2001.