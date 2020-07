Bratislava 24. júla (TASR) – Spevák Vojtěch Dyk predstavil videoklip ku skladbe Phone Song z albumu D.Y.K. Dal si ním darček k 35. narodeninám, ktoré oslávil 23. júla. Klip samotný sa točí okolo jedného zabudnutého mobilu. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Dnes sme polapení do nejakej obrej elektronickej siete, ale zároveň sa odpájame od fyzickej siete, ktorou bolo vzájomné stretávanie sa, a aj o tom je tento klip,“ hovorí spevák a dodáva, že „pieseň je ľahko inšpirovaná talianskym filmom Úplní cudzinci, ktorý je práve o téme druhých životov skrytých v tých 'chytrých krabičkách'. Vlastne ide o to uvedomiť si, či chceme ovládať telefóny alebo chcú ovládať oni nás.“



Réžie tanečného videoklipu sa ujala dvojica Zizoe & Wahe, ktorá patrí medzi patrónov českej tanečnej scény. Tanečnica, choreografka a performerka Zuzana Zizoe Veselá účinkovala napríklad na európskom turné Kanye Westa alebo aj so speváčkou Aurorou, tanečník, choreograf a lektor Wahe Akopjan pracoval napríklad s raperom Big Daddy Kane. Tento rok dostali ponuku na kompletnú tvorbu videoklipu z produkcie Quincy Jonesa, ktorý bol okrem iného producentom Michaela Jacksona. Svoje projekty prezentujú pod producentskou značkou diVize. Medzi ostatné počiny Zizoe patrí napríklad choreografia odovzdávania ceny Anděl. Wahe zas organizuje komunitné a tanečné podujatia ako Red Bull Dance Your Style. Obaja vytvárajú dokonalú súhru, ktorá sa drží hesla „nezáleží na tom čo, ale ako.“



Vojtěch Dyk predstavil projekt D.Y.K. na konci minulého roka. Album, na ktorom autorsky spolupracoval s držiteľom Grammy Ondřejom Pivcom a americkou speváčkou Kennedy, nahrával v New Yorku. Spevákovi priniesol nomináciu na cenu Anděl v kategórii spevák roka.



D.Y.K. Tour, ktoré sa muselo z dôvodu opatrení proti šíreniu nového koronavírusu posunúť o pol roka, odštartuje spevák 27. januára budúceho roka koncertom v Olomouci, turné vyvrcholí 3. februára v pražskej hale Fórum Karlín.











