Vondráčková: Úspech je, že aj po rokoch ľudia chodia na moje koncerty

Praha/Bratislava 23. júna (TASR) - Na svojom konte má za takmer 60-ročnú spevácku kariéru viac ako 60 vydaných LP platní, CD albumov a rôznych kompilácií. Česká spevácka diva Helena Vondráčková oslávi v piatok 24. júna svoje 75. narodeniny.



"Za najväčší úspech považujem to, že ešte po toľkých rokoch ľudia chodia na moje koncerty. To, že radi počúvajú moje nové albumy. To si myslím, čo sa týka profesie, je to najlepšie, čo človek môže mať a k tomu plné sály," vyznala sa pre TASR Helena Vondráčková.



Narodila 24. júna 1947 v Prahe. Detstvo prežila v mestečku Slatiňany. Hru na klavíri sa začala učiť doma pod vedením otca, neskôr pribudol spev a absolvovala aj tanečnú školu.



Počas svojej dlhoročnej kariéry mala jubilantka viacero vzorov: "Vzorom pre mňa bola vždy od počiatku Ella Fitzgerald, čo sa týka jazzovej muziky. Čo sa týka popu a muzikálu tak to bola Barbra Streisand. Dokonca som teraz pri narodeninovom koncerte dostala od nej osobné prianie k narodeninám, ktoré poslala spoločne s fotkou. Tak z toho som mala obrovskú radosť," prezradila.



Svoju spevácku dráhu odštartovala v roku 1964 víťazstvom v súťaži Hľadáme nové talenty, kde zaspievala pieseň Ten, koho ráda mám (The Man I Love). Nasledovalo pozvanie od dirigenta Josefa Vobrubu a s jeho Tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala 3. septembra 1964 prvú skladbu, americký tradicionál Red River Valley.



Zmaturovala v júni 1965 a následne sa stala členkou divadla Rokoko. Vďaka hitom Červená řeka zvíťazila v ankete Zlatý slávik za rok 1965. Vtedajší riaditeľ divadla Darek Vostřel ju angažoval spolu s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom, s ktorými v roku 1968 vytvorila popové trio Golden Kids.



V roku 1967 vystúpila prvýkrát v zahraničí na festivale Zlatý kohút v brazílskom Rio de Janeiro, kde spievala skladbu Karla Svobodu Vzdálený hlas.



V divadle Rokoko účinkovala Vondráčková štyri roky. To už mala za sebou hity ako Stín katedrál s Václavom Neckářom či Mám ráda cestu lesní. Trio Golden Kids účinkovalo do februára 1970, kedy ich zasiahla komunistická cenzúra a Marte Kubišovej zakázali vystupovať. Zvyšní dvaja členovia pôsobili na svojich sólových dráhach, Helena Vondráčková od roku 1972 so skupinou Strýci.



Na prelome 60. a 70. rokov absolvovala viacero festivalov v zahraničí. V roku 1969 vyšla prvá LP platňa s názvom Růže kvetou dál. Za pieseň To se nikdo nedoví s Waldemarom Matuškom získali v roku 1968 2. miesto na Bratislavskej lýre. So všetkými speváckymi legendami sa jej spolupracovalo veľmi dobre. "Či to bol Waldemar Matuška, tak Karel Gott či Golden Kids, tak to bol vždy zaujímavý projekt, kde boli pekné pesničky. Vždy na to rada spomínam," povedala speváčka.



Na jeseň 1979 opustila Helena Vondráčková skupinu Strýci. Niekoľko rokov pôsobila s Orchestrom Gustava Broma, jej partnerom v profesionálnej dráhe sa stal Jiří Korn. Mala vlastný program Velká neónová láska so skupinou Bacily. V roku 1982 prevzala titul Zaslúžilá umelkyňa.



Helena Vondráčková sa v roku 1983 vydala za nemeckého hudobníka Helmuta Sickela, ktorý pre ňu skomponoval viacero piesní, vrátane hitov Čas je proti nám a Sprint.



Presadila sa aj na filmovom plátne. V roku 1968 mala premiéru rozprávka Šíleně smutná princezna, v ktorej stvárnila s Václavom Neckářom hlavné postavy. Spolu si zahrali aj v hudobnej komédii Příliš krásna dívka (1972). Diváci mohli Helenu Vondráčkovú vidieť tiež vo filmoch Romance za korunu (1975) či v komédii Trhala fialky dynamitem (1992), do ďalších snímok nahrala piesne. Hit Lásko má, já stůňu odznel vo filme Noc na Karlštejne (1974) a Sladké mámení zase v kultovej rodinnej komédii S tebou mě baví svět (1982). Začiatkom 90-tych rokov sa angažovala v muzikáloch.



Ďalším míľnikom v jej kariére sa stal rok 2000, kedy vydala album Vodopád. Vďaka nemu sa stala najpredávanejšou speváčkou roku a pieseň Dlouhá noc zvolili za hit roka. V roku 2002 ju Akademie české populární hudby zvolila za speváčku roka. Vo februári 2003 sa vydala za svojho druhého manžela Martina Michala.



Výber najväčších hitov Heleny Vondráčkovej vyšiel na štvorkompilácii Zlatá kolekce v decembri 2005, v novembri 2007 vyšla ďalšia dvojkompilácia Jsem jaká jsem – Best Of. Aktuálne má rozbehnutú koncertnú šnúru Helena 2022 - jubilejní cz/sk tour, ktorou oslavuje svoje polookrúhle narodeniny.



Helena Vondráčková bude v predvečer svojho jubilea koncertovať dnes večer (23. júna) vo zvolenskej Rates Arene. "Na Slovensku vždy veľmi rada koncertujem, pretože publikum je veľmi vnímavé, temperamentné, rado sa zapája do našich príspevkov. Tancujú, tlieskajú, spievajú. Proste je to radosť na Slovensku vystupovať a vždy sme sem radi prišli," povedala pre TASR Helena Vondráčková.