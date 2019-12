V Rakúsku otvárajú originálnu výstavu krajiniek Macha a Ferrariho

Takto stvárnil Guido Ferrari známu vežu v Pezinku Foto: Guido Ferrari

Guido pri práci v teréne. Aj s modelkami. Foto: Guido Ferrari

Presne takto by ste si predstavili umelca v Paríži. Foto: Guido Ferrari

Bratislava 13. decembra (TASR) – Originálne spojenie výtvarných prác slovenského maliara Michala Macha a mladého argentínskeho umelca Guida Ferrariho ponúkne výstava obrazov, ktorú v nedeľu 15. decembra o 17. hodine otvoria v rakúskom mestečku Neulenbach.povedal pre TASR talentovaný 25-ročný argentínsky maliar Guido Ferrari.So slovenským kolegom Michalom Machom ho spája súčasná klasická krajinomaľba, ktorej sa venujú, v ich dielach však možno nájsť aj mestské a industriálne motívy. Najčastejšie a najradšej tvoria priamo uprostred prírody.Michal Mach žije v Pezinku a krása malokarpatskej prírody počas návštevy Slovenska očarila aj Ferrariho.uviedol Ferrari.Michal Mach sa dostal k maliarstvu aj pod vplyvom svojho otca.Michal Mach prvý raz vystavoval pred dvadsiatimi rokmi. Ovplyvnil ho umelec Jozef Chrena z Moravského Svätého Jána. V roku 2011 sa začal serióznejšie venovať maľbe. Jeho učiteľom sa stal rakúsky umelec Georg Miciu, ktorý od svojho detstva žije v Argentíne, konkrétne v Patagónii.Georg Miciu sa spolu s rodičmi presťahoval do južnej Ameriky ako trojročný, v roku 1949 – keďže jeho rodičia nechceli ostať na kontinente zničenom druhou svetovou vojnou. Georg sa venuje viacerým druhom umenia, hudbe, aj prekladom literatúry, no jeho doménou je maľba.Sústredil okolo seba viacero žiakov a nasledovníkov. V roku 2013 uňho strávil istý čas aj Michal Mach.Napokon sa Michal Mach a Guido Ferrari stretli až tento rok. Guido cestoval z Argentíny na Island, kde vystavoval svoje diela. O ceste z južnej Ameriky na sever Európy rozhodlo pozvanie, ale aj náhoda v podobe lacných akciových leteniek. Guido na Island spomína len v najlepšom:Z Islandu Guido letel do Dánska, kde si kúpil bicykel a na ňom cestoval po Európe. Bol v Rakúsku, na Slovensku, ba aj v Paríži, kde mal takisto výstavu a predal pár svojich obrazov. Prespával tu v lesíku, čo prinášalo veľmi neobvyklé situácie: Zúčastnil sa na party, kde od neho niekto kúpil dva obrazy a na ktorej sa stretol aj s bývalým prezidentom Francoise Hollandom – a potom zasa išiel nocovať do svojho lesíka. Obrazy prenášal na bicykli a keď nocoval vonku a napríklad začalo pršať, snažil sa ich ukryť pod prístrešok, aby sa nepoškodili, čo sa nie vždy podarilo. V priebehu roka mal Giudo v Európe šesť výstav. A namaľoval 60 obrazov.odpovedá Guido Ferrari na otázku, či je viac maliar alebo cestovateľ. Počas ciest v Rakúsku ho stretla novinárka, ktorá s ním urobila rozhovor – vyšiel o ňom článok v miestnych novinách.Na jeho základe galeristka Ursula Fischer z mestečka Neulenbach navrhla, aby tu Guido Ferrari a Michal Mach usporiadali spoločnú výstavu. Ponúkla im priestory vo svojej galérii – Galerie Am Lieglweg – ktorá sídli v honosnej 120-ročnej secesnej vile.Samotný Neulenbach má vyše 7000 obyvateľov a kto by sa na výstavu chcel prísť pozrieť – nachádza sa asi 30 kilometrov na západ od Viedne.Spoločné aktivity umelcov sa však nedeľnou vernisážou nekončia.povedal argentínsky maliar Guido Ferrari.