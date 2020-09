Všestranný hudobník David Koller vstupuje do radov šesťdesiatnikov

Bratislava 27. septembra (TASR) – Spevák, skladateľ, bubeník, gitarista a producent David Koller je známy predovšetkým ako líder skupiny Lucie, pôsobil však napríklad i v legendárnom Pražskom výběre a podieľal sa na množstve ďalších projektov - vrátane najnovšieho albumu kapely Progres 2 Tulák po hvězdách. Hviezda českého bigbítu oslávi v nedeľu 27. septembra svoje 60. narodeniny.



David Koller sa narodil v pražskej štvrti Karlín 27. septembra 1960. Svoju umeleckú dráhu začínal v známom detskom súbore Bambini di Praga. Ako prvý nástroj si vyskúšal bratovu súpravu bicích nástrojov, keď brat odišiel na dva roky na vojnu.



Prvou skupinou Davida Kollera bola v roku 1980 Jasná páka. V roku 1982 vznikla v Prahe amatérska skupina Žentour, ktorej spevákom bol Janek Ledecký - a jej členom sa stal aj David Koller.



V roku 1987 spoluzakladal skupinu Lucie, v ktorej pôsobil ako bubeník, spevák a gitarista až do rozchodu v roku 2005, resp. pri jej príležitostných aktivitách až dodnes.



V roku 1988 vydala Lucie debutový singel Pár fíglů. V roku 1990 nasledoval debutový album Lucie, ktorý obsahoval okrem iného aj jeden z prvých hitov kapely s názvom Troubit na trumpety by se nám líbilo. Rok nato vyšiel druhý album In the Sky so známou skladbou Černí Andělé a s jej provokatívnym nápevom Sex je náš, dělá dobře mně i tobě, Otčenáš, bejby odříkej až v hrobě.



Po ďalších štúdiových albumoch Černý kočky mokrý žáby (1994), Pohyby (1996) a Větší než malé množství lásky (1998) vyšla skupine v roku 1999 hitová kompilácia Vše nejlepší 88-99. Lucie dohromady vydala trinásť albumov, z toho osem štúdiových, dva koncertné a tri kompilácie. Štyrikrát po sebe od roku 1999 získala skupiny českého Zlatého slávika v kategórii skupín.



V roku 1993 nahral David Koller sólový album, na ktorom bola aj známa pieseň Chci zas v tobě spát. Po rozchode Lucie si Koller zostavil vlastnú formáciu Kollerband. V októbri 2006 vydal sólový album Nic není nastálo, v novembri 2010 album Teď a tady. Projekt vysoko hodnotila aj Česká akadémia populárnej hudby, David práve za túto platňu získal ocenenie Anděl 2010 ako spevák roka.



David Koller hral tiež krátko na bicie v skupine Pražský výběr a neskôr v kapele Chinaski miesto Pavla Grohmana, ktorý zomrel pri motocyklovej havárii.



V jubilejnom 20. ročníku cien Anděl českej akadémie populárnej hudby 23. februára 2011 získala Lucie ocenenie ako skupina a interpret dvadsaťročia a album Černý kočky, mokrý žáby sa stal albumom dvadsaťročia.



V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 30. októbra 2013 premiéru muzikál Větší než malé množství lásky s pesničkami tejto kapely. V rovnakom čase sa do obchodov dostal špeciálny box s názvom Platinum Combo Box, ktorý obsahuje všetky radové albumy skupiny aj live dvojalbum koncertu z Lucerny. V máji 2014 sa skupina vrátila na koncertné pódiá. V marci 2015 vydal David nový štúdiový album ČeskosLOVEnsko. Na vyhlásení cien Anděl 2015 českej akadémie 23. marca 2016 za tento album získal dve ocenenia ako spevák roka aj album roka.



V septembri 2016 vydal album David Koller & Friends. Je producentom viacerých úspešných albumov, medzi nimi Meky (1997) a Dúhy (2005) Mira Žbirku či albumu Úplně nahá (1999) speváčky Lucie Bílej. Z roku 2018 pochádza zatiaľ najnovší album skupiny Lucie s názvom EvoLucie. V júni 2020 vydal David nový singel My se vám ozveme.



Kollerov syn Adam (1986) je rovnako bubeníkom, hrá na bicie v otcovej kapele a vystupuje aj na koncertoch skupiny Lucie. Na začiatku júla tohto roka sa David Koller tretíkrát oženil, vyvolenou je Anna Dolejska, s ktorou má malého syna Davida (narodil sa v novembri 2019). Hlavné mesto Prahu vymenil za pokojnejší moravský Mikulov, kde má David Koller nielen rodinu, ale aj svoje hudobné štúdio.