SPOMÍNAME: Jakubisko točí Vtáčkovia, siroty a blázni a Kristove roky

Kameraman Igor Luther, francúzsky herec Phillipe Avron a režisér filmu Juraj Jakubisko /v popredí/ v prestávke nakrúcania. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

August 1968

Režisér filmu Juraj Jakubisko / s bradou/ a francúzsky herec Phillipe Avron. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

Francúzsky producent filmu S. Halfon s Magdou Vášáryovou. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

Magda Vášáryová sa pripravuje na nakrúcanie. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

Zľava slovenská herečka Eva Chalupová, režisér filmu Juraj Jakubisko a francúzsky herec Phillipe Avron študujú scenár. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

V rumoviskách starej Bratislavy na Jiráskovej ulici nakrúcali za sťažených podmienok bratislavskí filmári film Vtáčkovia, siroty a blázni. Pri kamere kameraman Igor Luther a režisér Juraj Jakubisko. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/10. decembra 1968

Rok 1966:J. Jakubisko nakrúca svoj debut

Mladí tvorcovia filmu Kristove roky zľava: režisér Juraj Jakubisko a kameraman Igor Luther. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/23. decembra 1966

Režisér Juraj Jakubisko pri práci s herečkou Janou Stehnovou. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová/23. decembra 1966

Predstavitelia hlavných úloh vo filme Kristove roky Jana Stehnová a Jiŕí Sýkora. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/23. decembra 1966

Bratislava 25. februára (Teraz.sk/Vtedy.sk) - Dnešný deň patril spomienkam na legendu československej filmovej tvorby, režiséra Juraja Jakubiska, ktorý zomrel v Prahe krátko pred polnocou v noci z piatka sobotu vo veku 84 rokov.Portál Vtedy.sk nás vráti v čase späť, obrazom aj písmom priblíži natáčanie celovečerného debutu Juraja Jakubiska Kristove roky a o dva roky neskôr prácu na snímke Vtáčkovia, siroty a blázni.Mladí slovenskí filmári, režisér Juraj Jakubisko a kameraman Igor Luther nakrúcajú po tieto dni v Bratislave farebný film Vtáčkovia, siroty a blázni vo francúzsko-slovenskej koprodukcii.Bolo niekoľko týždňov po auguste 1968 a do Bratislavy dorazili filmári, aby v novom filme Vtáčkovia, siroty a blázni vyjadrili svoj názor na súčasnú politickú situáciu v krajine. Filmový príbeh rozpráva o základných princípoch života: láske, šťastí, slobode a smrti. Nekonvenčné priateľstvo dvoch mladých mužov Yorica a Andreja a ich spoločnej láske k Marte sa odohráva vo svete plnom násilia, cynizmu a krutosti. Jedinou cestou ku šťastiu tak zostalo bláznovstvo.Režisér Juraj Jakubisko film dokončil len dva týždne po upálení študenta Jana Palacha v Prahe (19. január 1969). Hlavný hrdina filmu Yorick sa na záver filmu takisto obradne podpálil a skočil do Dunaja. Práve táto scéna až veľmi pripomínala skutočnú udalosť a preto sa film stal nepohodlným a putoval do trezoru.Hlavné postavy v príbehu stvárnili francúzsky herec Phillipe Avron, Jiří Síkora a Magda Vášáryová. Film sa natáčal na Slovensku. Na Jiráskovej, dnešnej Ventúrskej ulici v Bratislave, Piešťanoch i na Bradle.Film Vtáčkovia, siroty a blázni zostal v trezore 20 rokov. Skôr ako sa tam ocitol, stihli ho ešte odprezentovať na Prehliadke českých a slovenských filmov v talianskom Sorrento 1969, kde zaň režisér Juraj Jakubisko získal Zlatú Sirénu. Diváci v Československu ho mohli uvidieť na plátne až v roku 1990 na 27. Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Tam získal cenu Fipresci (cena Medzinárodnej federácie filmových kritikov). V roku 2009 vyšiel film aj na DVD v edícii Slovenský film 60. rokov.Vo filmových ateliéroch na bratislavskej Kolibe jeden z najmladších filmových režisérov Juraj Jakubisko svoj celovečerný filmový debut Kristove roky - príbeh o mladosti a láske v 33 rokoch.Dvadsaťosemročný absolvent pražskej filmovej fakulty Juraj Jakubisko v spolupráci s dvadsaťštyriročným kameramanom Igorom Lutherom nakrúcajú v týchto dňoch v bratislavských ateliéroch na Kolibe celovečerný film Kristove roky.Hlavné úlohy vytvárajú Jana Stehnová, poslucháčka divadelnej fakulty v Prahe a mladý herec Jiří Sýkora pôsobiaci v pražských divadlách malých foriem. Zo slovenských hercov stvárňuje jednu z hlavných postáv Vlado Müller.