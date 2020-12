Čo sa tento rok udialo vo svete kultúry?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

Bratislava/Svet 18. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí vo svete v roku 2020.- Vojnový veľkofilm "" šokoval prítomných na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatý glóbus, keď získal hlavnú cenu ako najlepší dramatický film. Snímku "" režiséra Quentina Tarantina ocenili ako najlepšiu v kategórii komediálny alebo muzikálový film.- Britská rocková skupina Queen sa stala prvým hudobným telesom zobrazeným na minci Spojeného kráľovstva. Kráľovská mincovňa (Royal Mint) predstavila novú päťlibrovku zo série Hudobné legendy, ktorá bude vzdávať hold význačným umelcom.- Vo veku 77 rokov zomrel britský herec a režisér Terry Jones, jeden zo šiestich členov komediálnej skupiny Monty Python. Účinkoval vo všetkých 45 epizódach legendárnej britskej televíznej šou Monty Python's Flying Circus.– Udeľovaniu 62. ročníka hudobných cien Grammy dominovali iba 18-ročná americká speváčka Billie Eilishová a jej 22-ročný brat, hudobný producent Finneas O'Connell. Obaja si odniesli po päť cien.- Vo veku 71 rokov zomrel v USA jeden z najznámejších českých rockových hudobníkov a gitarista Ivan Král. Preslávil sa v 70. rokoch ako basgitarista skupiny Patti Smith Group a následne ako člen kapely speváka Iggyho Popa.- Vo veku 103 rokov zomrel americký herec Kirk Douglas, ktorý bol jedným z posledných pamätníkov "" Hollywoodu. Preslávila ho najmä úloha Spartaka v rovnomennom filme režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1960, za ktorú bol nominovaný aj na Oscara.– V americkom Los Angeles sa konal 92. ročník udeľovania filmových cien Oscar. Oscarom kraľovala juhokórejská čierna komédia Parazit režiséra Pong Čun-hoa.- Vo veku 80 rokov zomrela po dlhej chorobe legenda českej populárnej hudby Eva Pilarová. Prvú semaforskú pesničku Sup a žlůva naspievala s Jiřím Suchým. Jej prvou samostatnou nahrávkou pre Supraphon bola "" z januára 1961.- Americký folkrockový spevák a skladateľ Bob Dylan prekvapil svojich priaznivcov, keď zverejnil svoju prvú autorskú skladbu za uplynulých osem rokov. Ide o 17-minútovú baladu o zavraždení prezidenta USA Johna Kennedyho z roku 1963.- Vo veku 70 rokov zomrel na následky ochorenia COVID-19 populárny japonský komik Ken Šimura. Ide o prvú celebritu v Japonsku, ktorá podľahla chorobe spôsobenej novým druhom koronavírusu.- Ojedinelú, dosiaľ nezverejnenú fotografiu hudobného tria, z ktorého sa neskôr stala svetoznáma skupina The Beatles, objavili v Británii pri príležitosti 50. výročia rozpadu tohto hudobného telesa.- Hárok papiera s rukopisom textu piesne "" Paula McCartneyho, ktorý ju v roku 1968 nahral so skupinou The Beatles, vydražili na on-line aukcii za 910.000 dolárov (837.000 eur).- Britský rockový hudobník Noel Gallagher zverejnil doteraz neznámu demonahrávku svojej bývalej skupiny Oasis. Skladbu s názvom Don't Stop objavil na starom CD-nosiči počas upratovania v rámci lockdownu.- Denník The Anchorage Daily News a neziskové médium ProPublica získali tohtoročnú prestížnu Pulitzerovu cenu v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť, a to za odhalenie, že až tretina dedín na Aljaške nie je chránená políciou. Vôbec po prvý raz bola udelená aj cena za tzv. zvukové spravodajstvo.- Bono, frontman írskej rockovej skupiny U2, oslávil 60. narodeniny. Bono, občianskym menom Paul Hewson, založil skupinu U2 so svojimi tromi spoluhráčmi v roku 1976 v Dubline.- Žena s talianskym občianstvom získala v lotérii určenej na charitatívne účely olejomaľbu Pabla Picassa. Organizátori ocenili obraz s názvom "" alebo "" na milión eur.- Britský spevák Tom Jones sa dožil 80 rokov. Rodák z Walesu, vlastným menom Thomas John Woodward, je na hudobnej scéne od roku 1963. Úspech mu priniesli skladby ako "", "?" alebo "".- Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame získalo do svojej zbierky unikát - list, ktorý van Gogh písal spoločne so svojím priateľom, maliarom Paulom Gauguinom. Múzeum za tento list zaplatilo 210.600 eur.- Kanadská esejistka, poetka a prekladateľka Anne Carsonová sa stala tohtoročnou držiteľkou Ceny princeznej astúrskej za literatúru. Medzi jednu z jej najznámejších kníh patrí "" z roku 1998, ktorá vychádza z legendy o gréckom bohu Héraklovi.- Vo veku 91 rokov zomrel v Ríme taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone. Svetoznámym sa stal, keď jeho hudba zaznela vo filme Sergia Leoneho s názvom "" (Za hrsť dolárov,1964).- Britský hudobný magazín Q vydal svoje posledné číslo a ukončil po 34 rokoch svoju činnosť. Časopis od roku 1990 každoročne udeľoval ceny Q Awards.- Autoportrét holandského maliara Rembrandta van Rijna vydražili za 15,94 milióna eur na virtuálnej aukcii aukčnej siene Sotheby's. Ide o jeden z troch Rembrandtových autoportrétov, ktoré sú v rukách súkromných zberateľov.- Austrálska rocková skupina Midnight Oil zverejnila svoju prvú skladbu za uplynulých 18 rokov. Pieseň "" odkazuje na pôvodných majiteľov územia mesta Sydney, potomkovia ktorých tam stále žijú. Na piesni sa podieľali viacerí austrálski hudobníci domorodého (aborigénskeho) pôvodu.- Medzinárodnú Bookerovu cenu za rok 2020 získala 29-ročná holandská spisovateľka Marieke Lucas Rijneveldová za svoj "" debutový román The Discomfort of Evening. Autorka, ktorá sa však nevymedzuje ani ako žena, ani ako muž, a na adresu svojej osoby preferuje používanie zámen "oni", "ich", "im", je dosiaľ najmladšou laureátkou tejto ceny.- Na aukcii v americkom meste Boston vydražili prameň vlasov 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna spolu so zakrvaveným telegramom o jeho atentáte z roku 1865, a to za 81.125 dolárov (približne 68.475 eur). Lincolna zavraždil John Wilkes Booth vo washingtonskom Fordovom divadle 14. apríla 1865.- Mark Chapman, ktorý zavraždil hudobníka Johna Lennona, sa po 40 rokoch ospravedlnil jeho vdove Yoko Ono. Chapman zastrelil Lennona v decembri 1980 v New Yorku pred očami jeho japonskej manželky.- Britský spevák a skladateľ Michael Kiwanuka získal tohtoročnú cenu Mercury Prize. Ocenenie si vydobyl svojím tretím štúdiovým albumom s názvom Kiwanuka, ktorý vyšiel vlani začiatkom novembra.- Vo veku 95 rokov zomrel český herec Karel Fiala, známy najmä vďaka úlohe Limonádového Joea z rovnomenného legendárneho filmového muzikálu. Vrchol svojej kariéry zažil Fiala v 50. rokoch minulého storočia, najmä ako muzikálový herec na javisku Hudobného divadla Karlín.- Nobelovu cenu za literatúru za rok 2020 získala americká poetka Louise Glücková. Čerstvá laureátka je autorkou básnických zbierok A Village Life (Vidiecky život) a Faithful and Virtuous Night (v českom jazyku vydaná ako Noc věrnosti a ctnosti).- Výtlačok zbierky divadelných hier Williama Shakespeara z roku 1623, známej pod označením Prvé fólio, vydražili v New Yorku za rekordných desať miliónov dolárov. Táto kniha, vydaná sedem rokov po dramatikovej smrti, bola prvou súbornou publikáciou jeho hier.- Vo veku 90 rokov zomrel v spánku škótsky herec Sean Connery. Držiteľ Oscara a Zlatého glóbusu sa do filmovej histórie zapísal predovšetkým ako prvý filmový a najobľúbenejší predstaviteľ agenta 007 Jamesa Bonda.- Vo veku 62 rokov zomrel člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil, hráč na basovú gitaru Bones Hillman. Hudobník podľahol rakovinovému ochoreniu vo svojom domove v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin.- Americká speváčka Taylor Swiftová tak ako vlani aj tento rok ovládla udeľovanie Amerických hudobných cien (AMA). V sále Microsoft Theater v Los Angeles bola vyhlásená za víťazku kategórií umelkyňa roka, najlepšia popová/rocková speváčka a za najlepšie hudobné video.- Obraz tajomného pouličného umelca Banksyho s názvom Vták s granátom sa na dražbe v Holandsku predal za 170.000 eur. Výtvarné dielo vytvorené v roku 2002 kúpil holandský zberateľ.- Americké hudobné vydavateľstvo Universal Music Group (UMG) odkúpilo vydavateľské práva na kompletné skladbové dielo Boba Dylana. Dohoda sa týka autorských práv k viac než 600 piesňam, ktoré Dylan napísal za uplynulých 60 rokov.- Slovenský spisovateľ Pavol Rankov sa stal laureátom 14. ročníka ceny Európska kniha. Cenu získal za knihu "", ktorá vyšla minulý rok vo vydavateľstve Gaia vo francúzskom preklade Michela Chasteaua.- Výrobné postupy v hodinárskom remesle z francúzsko-švajčiarskeho regiónu Jura i severoafrický pokrm kuskus sa stali novými položkami v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).