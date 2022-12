Kultúra vo svete: Tieto udalosti rezonovali v roku 2022

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

Na snímke z 3. apríla 2022 Anderson .Paak (vľavo) a Bruno Mars zo skupiny Silk Sonic si preberajú cenu Grammy v kategórii Nahrávka roka za skladbu Leave the Door Open počas 64. ročníka odovzdávania amerických hudobných cien Grammy v Las Vegas. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na snímke ukrajinská hiphopová skupina Kalush Orchestra, ktorá sa stala víťazom 66. ročníka Eurovízie v Turíne. Foto: TASR / AP

Švédsky scenárista/režisér Ruben Östlund získal Zlatú palmu za film Triangle of Sadness na slávnostnom udeľovaní cien na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes 28. mája 2022. Foto: TASR/AP

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

Jesse Armstrong, hlavný predstaviteľ, herci a štáb filmu „Succession“ preberajú cenu Emmy za vynikajúcu drámu na 74. ročníku udeľovania cien Emmy. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na smímke vpravo krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon sa rozpráva s nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernaux počas protestov proti zvyšujjúcim sa nákladom v Paríži 16. októbra 2022. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

DECEMBER

Svet/Bratislava 24. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí, ktoré sa odohrali vo svete v roku 2022.- V rakúskom hlavnom meste Viedeň sa v zlatej sále budovy hudobného spolku Wiener Musikverein konal tradičný novoročný koncert. Pre covidovú pandémiu však bola na ňom povolená účasť len 1000 divákov. Televízne stanice ho vysielali vo viac ako 90 krajinách.- Dedičia zosnulého britského speváka Davida Bowieho predali vydavateľské práva na jeho kompletnú hudobnú tvorbu americkej spoločnosti Warner Music. Ide o najmenej 250 miliónov dolárov. Dohoda zahŕňa všetkých 26 štúdiových albumov z rokov 1967-2016, posmrtný album Toy a dva albumy projektu Tin Machine.- Holandské národné múzeum v Amsterdame Rijksmuseum na svojich webových stránkach zverejnilo v ultravysokom rozlíšení fotografiu obrazu "Nočná hliadka" od barokového majstra Rembrandta van Rijna. Ide o najväčšiu a najdetailnejšiu digitálnu fotografiu umeleckého diela, aká bola dosiaľ zhotovená; má 717 gigapixelov.- Westernová dráma Sila psa a muzikál West Side Story získali hlavné ceny 79. ročníka odovzdávania Zlatých glóbusov, ktoré sú po Oscaroch považované za najdôležitejšie americké filmové ocenenia. Podujatie poznačil faktický bojkot zo strany veľkej časti Hollywoodu pre kritiku organizácie, ktorá ich udeľuje.- Srbské mesto Nový Sad sa oficiálne stalo Európskym hlavným mestom kultúry 2022, po ročnom odklade spôsobenom covidovou pandémiou. Nový Sad sa o titul delí s litovským mestom Kaunas a luxemburským mestom Esch-sur-Alzette.- Vzácny obraz od talianskeho renesančného majstra Sandra Botticelliho, na ktorom je zobrazený Ježiš Kristus, vydražili v New Yorku za 45 miliónov dolárov. Maľba pochádza zo začiatku 16. storočia, zo záveru Botticelliho života (1445-1510).- Obrovskú tapisériu predstavujúcu Picassovu ikonickú "Guernicu" po približne roku vrátili na jej pôvodné miesto v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. Dielo s dĺžkou 7,5 metra visí pred vstupom do Bezpečnostnej rady OSN v priestoroch, ktorými prechádzajú diplomati a politici z celého sveta.- Britskému dirigentovi Simonovi Rattleovi udelili Záslužný rad Nemeckej spolkovej republiky za zásluhy. Rattle bol v rokoch 2002-2018 šéfom Berlínskych filharmonikov. Toto hudobné teleso patrí podľa kritikov medzi najlepšie orchestre sveta.- Americký rockový spevák Iggy Pop, známy ako "krstný otec punku" a francúzsky orchester Ensemble intercontemporain (EIC), venujúci sa súčasnej klasickej hudbe, získali švédsku hudobnú cenu Polar Music Prize. Cenu udeľujú jednotlivcom, skupinám a inštitúciám ako uznanie ich výnimočných výsledkov v oblasti hudby.- Speváčka Adele ovládla udeľovanie hudobných cien Brit Awards 2022. Zvíťazila v kategórii umelec roka a ocenenie získala aj za najlepší album a singel. Na galavečere v londýnskej O2 Aréne speváčka excelovala so svojím štvrtým štúdiovým albumom "30", prostredníctvom ktorého sa vyrovnáva s vlastným rozvodom.- Britský spevák a skladateľ Sting predal za 300-350 miliónov dolárov vydavateľské práva ku svojim všetkým piesňam vrátane tvorby so skupinou The Police spoločnosti Universal. Rodák zo severoanglického Wallsendu počas svojej kariéry získal celkovo 22 cien Grammy.- Poloautobiografická dráma Alcarrás od španielskej režisérky Carly Simónovej získala Zlatého medveďa za najlepší film na 72. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole.- Beninský prezident Patrice Talon slávnostne otvoril výstavu historických klenotov, ktoré Francúzsko vrátilo Beninu vlani - takmer 130 rokov po tom, ako ich francúzski vojaci ukoristili počas plienenia kráľovského paláca v meste Abomey.- Americké filmové spoločnosti Disney, Sony Pictures a Warner Bros pozastavili uvádzanie svojich filmov v kinách v Rusku po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vydal 24. februára rozkaz na vojenskú inváziu na územie susednej Ukrajiny.- Za 71,4 milióna eur sa v Londýne vydražil obraz Ríša svetla (L'Empire des lumieres) od belgického surrealistického maliara Reného Magritteho. Ide o rekordnú sumu za dielo od tohto umelca. Obraz bol v súkromnom vlastníctve rodiny Anne-Marie Gillionovej Crowetovej od roku 1961, keď ho pre ňu Magritte namaľoval.- Drvivým víťazstvom životopisného filmu Zátopek sa skončil 29. ročník filmových cien Český lev, ktorý získal sošky napríklad za réžiu, hlavný mužský herecký výkon, strih, masky a filmovú scénu. Snímka bola úspešná v celkovo siedmich z 13 nominácií.- Šéfdirigent a hudobný riaditeľ Veľkého divadla v Moskve, Tugan Sochijev, sa rozhodol vzdať sa oboch týchto postov. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa cíti byť pod tlakom kvôli výzvam, aby zaujal stanovisko ku konfliktu na Ukrajine.Takmer dve desiatky českých, ukrajinských, ruských a bieloruských hudobníkov vyjadrili svoj nesúhlas s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine spoločným nahratím skladby "Nevzdám se". Skladba vznikla novou úpravou piesní "Obijmy" a "Bez boju" od ukrajinskej rockovej skupiny Okean Elzy.- Vedecko-fantastická snímka Duna získala päť cien Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA). V najdôležitejších kategóriách však film kanadského režiséra Denisa Villeneuva nebodoval. Najlepším filmom sa stala westernová dráma "Sila psa" novozélandskej režisérky Jane Campionovej, ktorej udelili aj cenu za najlepšiu réžiu.- Britská rocková skupina The Rolling Stones ohlásila termíny svojho európskeho turné Sixty, ktoré sa následne uskutočnilo v lete pri príležitosti 60. výročia jej vzniku. Turné pozostávalo zo 14 vystúpení v deviatich krajinách. Išlo o prvú sériu koncertov tejto londýnskej formácie od úmrtia jej dlhoročného bubeníka Charlieho Wattsa.- Snímka CODA režisérky Sian Hederovej získala Oscara v kategórii najlepší film, plus ďalšie dve sošky v kategóriách najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a najlepší adaptovaný scenár. Cenu Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) za najlepšiu réžiu si odniesla Jane Campionová (snímka Sila psa).- Dielo britského streetartového umelca Banksyho s názvom Vojaci CND (Kampane za jadrové odzbrojenie) vydražili za 81.000 libier. Celá suma bola následne zaslaná detskej nemocnici v Kyjeve. Dielo z roku 2005 ponúkol anonymný darca. Sú na ňom vyobrazení dvaja vojaci, ktorí maľujú na stenu symbol Kampane za jadrové odzbrojenie.- Americký filmový herec Bruce Willis, hviezda akčnej série Smrtonosná pasca, oznámil, že pre chorobu končí s herectvom. Lekári mu diagnostikovali afáziu. Ide o chorobu, ktorá spôsobuje stratu schopnosti pochopiť reč alebo hovoriť slová.- Jon Batiste, Olivia Rodrigová a Silk Sonic sa stali víťazmi v hlavných kategóriách na 64. ročníku odovzdávania amerických hudobných cien Grammy, ktoré sa po prvý raz konalo v Las Vegas. Batiste dostal päť ocenení vrátane najprestížnejšej Grammy za album roka (We Are). S celkovo 11 nomináciami bol favoritom galavečera.- Hlavnú cenu medzinárodnej fotoreportérskej súťaže World Press Photo 2022 získala Kanaďanka Amber Brackenová za snímku, ktorá poukazuje na obete nútenej asimilácie potomkov domorodých obyvateľov Kanady. Víťazný záber zhotovila pre denník The New York Times.- Britská rocková skupina Pink Floyd vydala novú skladbu "Hey Hey Rise Up", ktorou vyjadruje podporu vojnou sužovanej Ukrajine. Skladba je založená na ukrajinskej ľudovej piesni "Červená kalina" a zaznieva v nej spev Andrija Chlyvňuka z ukrajinskej skupiny BoomBox.- Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zakázala americkému hercovi Willovi Smithovi na nasledujúcich desať rokov účasť na odovzdávaní Oscarov a všetkých jej ďalších podujatiach. Dôvodom je úder do tváre, ktorý Smith počas marcového odovzdávania Oscarov zasadil moderátorovi večera Chrisovi Rockovi.- Českou knihou roka 2021 sa podľa cien Magnesia Litera stala publikácia "Gott: Československý příběh". Hudobný publicista Pavel Klusák zasadil príbeh speváka do kontextu dobovej politiky a kultúry. Kritická kniha o Karlovi Gottovi (1939-2019) sa stala tiež víťazom v kategórii publicistika.- Desiatky obrazov od renomovaných ruských umelcov "uviazli" v Južnej Kórei z dôvodu letových reštrikcií, ktoré boli uvalené na Moskvu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Maľby od zhruba 50 ruských výtvarníkov boli od vlaňajšieho decembra vystavené v Sedžonskom múzeu umenia v juhokórejskom hlavnom meste Soul.- Miniatúrnu knihu básní, ktorú ako 13-ročná vytvorila anglická spisovateľka Charlotte Brontëová, vydražili v New Yorku za 1,6 milióna dolárov. Knižku, rozmermi menšiu než hracia karta, tvorí 15-stranový rukopis z roku 1829. Ide o zbierku desiatich dosiaľ nepublikovaných básní. Knihu dostane Brontë Parsonage Museum.- Odovzdávaniu výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl 2021 dominovala skupina David Stypka & Bandjeez, ktorá získala ceny za album roka (Dýchej) aj za skladbu roka (Farmářům). Stypkovi, ktorý zomrel začiatkom roka 2021, patrí aj ocenenie sólový interpret. Do Siene slávy uviedli skladateľa a speváka Jaroslava Uhlířa.- Dvojica členov írskej rockovej skupiny U2 odohrala improvizovaný krátky koncert na jednej zo staníc metra v centre ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Spevák Bono a gitarista The Edge odohrali skladby Sunday Bloody Sunday, Desire či With or Without You.- Obraz "Shot Sage Blue Marilyn" od Andyho Warhola z roku 1964 vydražili za 195 miliónov dolárov, čím sa stal najdrahším umeleckým dielom z 20. storočia. Warhol začal pracovať na sieťotlači Marilyn Monroe po jej smrti v roku 1962. Vyhotovil ju v štyroch rôznofarebných verziách rovnakej veľkosti, známych pod názvom "Shot Marilyns".- Víťazom pesničkovej súťaže Eurovízia 2022 sa stala ukrajinská hiphopová skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefanija".- Za 56,6 milióna dolárov vydražili obraz "Le Grand Canal et Santa Maria della Salute" od francúzskeho impresionistického maliara Claudea Moneta. Olejomaľba z roku 1908 sa tak stala najcennejším výtvarným pohľadom na Taliansko od akéhokoľvek umelca predaným v aukcii.- Za 3,5 milióna libier sa na aukcii predala elektrická gitara, ktorú mal v ikonickom videoklipe ku skladbe "Smells Like Teen Spirit" Kurt Cobain, frontman americkej grungeovej skupiny Nirvana. Cobainova gitara značky Fender Mustang z roku 1969 bola počas uplynulých 12 rokov vystavená v Múzeu populárnej kultúry (MoPOP) v Seattli.- Hlavnú cenu 75. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes, Zlatú palmu, získal film "Trojuholník smútku" švédskeho režiséra Rubena Östlunda. O hlavnú cenu sa tento rok v Cannes uchádzalo celkovo 21 snímok.- Obraz od českého maliara Bohumila Kubištu vytvoril nový český aukčný rekord. Čiernobiela olejomaľba s názvom "Staropražský motív" z roku 1911 sa predala za 123,6 milióna korún (približne päť miliónov eur) vrátane 20-percentnej aukčnej prirážky. Bohumil Kubišta (1884-1918) patrí k zakladateľom českej modernej maľby.- Dôležitú časť vlysu z aténskeho chrámu Parthenón, ktorá bola vystavená v múzeu na talianskom ostrove Sicília, natrvalo vrátili do Grécka. Časť vlysu pozostáva z nohy starogréckej bohyne Artemis. Jej podobizeň bola pôvodne umiestnená na východnej strane Parthenónu. Chrám je jednou z najvýznamnejších stavieb antického Grécka.- Kyjevské činoherné divadlo Teatr na Podoli odohralo svoje prvé predstavenie od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Toto divadlo bolo poslednou kultúrnou inštitúciou v Kyjeve, ktoré obnovilo svoju činnosť; koncom mája otvorili svoje brány pre divákov aj kiná a Národná opera. Divadlo však uvádza hry len s niekoľkými hercami.- Česká herečka Tereza Brodská napísala knihu o svojej matke - a kolegyni z brandže - Jane Brejchovej. Publikácia s názvom "Moje máma Jana Brejchová" pripomína jej začiatky pred kamerou, medzinárodný úspech a nazerá tiež do jej života mimo filmového sveta.- Až dve desiatky poškodených vzácnych historických predmetov zo Sýrie dorazilo do reštaurátorských dielní Národného múzea v Česku. Časť pamiatok počas vojny zničili teroristi z tzv. Islamského štátu. Teraz ich v Česku čaká dokumentácia a oprava. Medzi pamiatkami sú bronzové sošky, šperky alebo kamenné reliéfy staré až 4000 rokov.- V Rakúsku odliali zvon, ktorý bude v Prahe pripomínať 9801 zvonov zrekvírovaných na území Česka nacistami počas druhej svetovej vojny. Zvony boli sňaté z českých a moravských zvoníc, roztavené a premenené napríklad na náboje do pušiek. Nový zvon symbolicky váži 9801 kilogramov, teda za každý zhabaný zvon jeden kilogram váhy.- Desaťtisíce hudobných fanúšikov sa po troch rokoch vrátili na hudobný multižánrový festival Glastonbury na juhu Anglicka, na ktorom sa počas piatich dní predstavili stovky umelcov od Billie Eilishovej po Paula McCartneyho.- Americký hudobný skladateľ John Williams pripustil, že práca na pripravovanej, v poradí už piatej časti filmovej série o dobrodružnom archeológovi Indianovi Jonesovi, bude jeho posledným príspevkom v oblasti filmovej hudby.- Na úpravu okolia francúzskej katedrály Notre-Dame bol vybraný belgický krajinný architekt Bas Smets. Smets chce lepšie vybaviť námestie pred katedrálou proti účinkom globálneho otepľovania.- V Dánsku otvorili nové múzeum venované utečenectvu. Inštitúcia s názvom FLUGT v ňom prezentuje problematiku nútenej migrácie prostredníctvom osobných príbehov z minulosti i súčasnosti. Múzeum v meste Oksböl vybudovali na mieste bývalého tábora pre nemeckých utečencov, ktorí prišli do Dánska po druhej svetovej vojne.- Nemecko a Nigéria podpísali dohodu, ktorá umožní vrátenie artefaktov známych ako beninské bronzy. Nigéria určí, ktoré kultúrne predmety by sa mali z Nemecka vrátiť a ktoré tam môžu zostať na základe výpožičky. V Nemecku sa nachádza zhruba 1100 zdobených predmetov bývalej Beninskej ríše, ktorá je dnes súčasťou Nigérie.- Kanadsko-iránsky film "Summer with Hope" zvíťazil v hlavnej súťaži Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (KVIFF). Cenu za celoživotné dielo si prevzali herci Bolek Polívka, Benicio del Toro (USA) a Geoffrey Rush (Austrália). Na galavečere 56. ročníka festivalu bodoval aj český film "Slovo" s tematikou roku 1968.- V Ostrave sa začal najväčší multižánrový hudobný festival v Česku Colours of Ostrava, ktorý sa koná od roku 2002. Hlavnými hviezdami 19. ročníka boli The Killers, Franz Ferdinand, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP či Hiromi. Po dvojročnej prestávke vynútenej covidovou pandémiou štvordňový festival navštívili desaťtisíce ľudí.- Britskej rockovej skupine Queen sa ako prvej hudobnej formácii podarilo predať v Spojenom kráľovstve sedem miliónov kusov z jedného albumu. Ide o kompiláciu Greatest Hits z roku 1981. Najčastejšie streamovanou skladbou z predmetného albumu je "Bohemian Rhapsody", ktorá sa môže pochváliť 240 miliónmi streamov v samotnom Spojenom kráľovstve.- Spojené kráľovstvo súhlasilo s tým, že bude hostiť budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízia namiesto Ukrajiny. Podľa organizátorov súťaže totiž Kyjev za súčasných okolností nie je schopný usporiadať takéto medzinárodné podujatie.- Hornimanovo múzeum v Londýne súhlasilo s tým, že Nigérii vráti artefakty ulúpené v 19. storočí z niekdajšieho Beninského kráľovstva. Múzeum odovzdá nigérijskej vláde celkovo 72 predmetov vrátane 12 mosadzných plakiet známych ako beninské bronzy, mosadznú sošku kohúta a kľúč od kráľovského paláca.- Na britsko-amerického spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho zaútočil v USA muž nožom a spôsobil mu vážne zranenia. K útoku došlo v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York; 75-ročný spisovateľ tam mal mať prednášku. Rushdie prišiel o zrak v jednom oku a o schopnosť používať jednu ruku.- Česká herečka a bývalá prvá dáma ČR Dagmar Havlová ukončila svoj angažmán na domovskej scéne v Divadle na Vinohradoch. Herečka dala v pražskom divadle výpoveď po 43 rokoch. Jej poslednou rolou bola milionárka Klára v predstavení Návšteva starej dámy. Havlová chcela z divadla odísť už na jeseň v roku 2019.- Taliansky operný spevák Luciano Pavarotti posmrtne získal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v americkom meste Los Angeles. Tenorista zomrel ako 71-ročný v roku 2007. Počas svojej kariéry získal sedem cien Grammy.- Česká filharmónia odohrala "Koncert pre Európu". Podujatie pod holým nebom sa uskutočnilo pri príležitosti českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Skladby od Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoša Janáčka zazneli z plávajúcej scény situovanej na rieke Vltava v blízkosti Slovanského ostrova.- Bývalý americký prezident Barack Obama získal televíznu cenu Emmy za nahovorenie komentára k dokumentárnemu seriálu Our Great National Parks (Naše slávne národné parky) streamovacej spoločnosti Netflix. Päťdielny seriál, predstavujúci národné parky z celého sveta.- Zlatého leva, hlavnú cenu 79. ročníka medzinárodného filmového festivalu v talianskych Benátkach, získal dokumentárny film "All The Beauty and the Bloodshed" americkej režisérky Laury Poitrasovej. Film zachytáva umeleckú tvorbu a činnosť fotografky Nan Goldinovej.- Dramatický seriál Boj o moc (v origináli Succession) a komediálny seriál Ted Lasso sa stali v Los Angeles víťazmi 74. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy. Boj o moc, ktorý rozpráva príbeh bohatej a vplyvnej rodiny súperiacej o dedičstvo v podobe mediálneho impéria, bol s 25 nomináciami favoritom galavečera.- Najnovší film amerického režiséra Stevena Spielberga "The Fabelmans" získal na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (TIFF) hlavnú cenu People's Choice Award (Cena divákov). Snímka je čiastočne autobiografickým príbehom Spielbergovho detstva a dospievania. Hlavnú postavu stvárnil Gabriel LaBelle.- Phil Collins a jeho kolegovia z britskej skupiny Genesis predali vydavateľské práva na svoju hudbu americkej spoločnosti Concord za 300 miliónov dolárov. Predaj zahŕňa i Collinsove dva sólové albumy No Jacket Required (1985) a ...But Seriously (1989). Skupina Genesis pôvodne hrala progresívny rock. Vznikla v roku 1969.- Austrálska rocková skupina Midnight Oil ukončila svoju koncertnú činnosť. Vystúpenie v sydneyskej hale Hordern Pavilion bolo vyvrcholením jej rozlúčkového turné s názvom Resist: The Final Tour 2022. Formácia odohrala celkovo 40 skladieb, pričom siahla aj po takých, ktoré publiku neponúkla už dlhé roky.- Nobelovu cenu za literatúru za rok 2022 získala vo štvrtok francúzska spisovateľka Annie Ernauxová (82). Je známa svojimi klamlivo jednoduchými románmi, ktoré čerpajú z osobných triednych a rodových skúseností. Ernauxová je v poradí 17. ženou, ktorá získala toto ocenenie spomedzi 119 laureátov za literatúru.- Hostiteľom budúcoročnej pesničkovej súťaže Eurovízie bude 13. mája anglické mesto Liverpool. Súťaž sa bude konať v Británii po tom, ako Európska vysielacia únia predtým (EBU) rozhodla, že tohtoročný víťaz, Ukrajina, nebude môcť pre ruskú inváziu podujatie usporiadať. Británia skončila tento rok na druhom mieste.- Britská hip-hopová speváčka Little Simz sa v utorok stala tohtoročnou laureátkou hudobnej ceny Mercury Prize. Speváčka toto prestížne ocenenie získala za svoj štvrtý štúdiový album Sometimes I Might Be Introvert (2021). Slávnostné podujatie sa konalo v londýnskej koncertnej hale Hammersmith Apollo.- V českom Národnom múzeu sa začala výstava o legende českej a slovenskej pop music s názvom "Miro Žbirka: Roky a dni" zameraná na spevákov život a tvorbu v príbehoch.- Do Rockandrollovej siene slávy uviedli v Los Angeles nových umelcov. Figurujú medzi nimi Lionel Richie, Eminem, Carly Simonová, Duran Duran, Eurythmics, Judas Priest či Harry Belafonte. Pocty sa dočkalo i producentské duo Jimmy Jam a Terry Lewis, ako aj trojica osobností zo zákulisia hudobného šoubiznisu.- Americký herec Sean Penn daroval jedného zo svojich dvoch Oscarov ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Stalo sa tak počas Pennovej návštevy Kyjeva. Penn účinkoval vo vyše 50 filmoch a počas kariéry získal množstvo ocenení. Oscarov dostal za stvárnenie hlavných úloh v snímkach Tajomná rieka (2003) a Milk (2008).- Maľby a sochy z umeleckej zbierky zosnulého spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Paula Allena sa vydražili v New Yorku za rekordnú jednu miliardu dolárov, oznámil aukčný dom Christie's. V rámci dražby sa za rekordné sumy predali aj jednotlivé diela od Van Gogha, Cézannea, Gauguina, Seurata či Klimta.- Vyhlásili víťazov hudobných cien Český slávik. V kategórii speváčok zvíťazila Lucie Bílá, v kategórii skupiny sa na prvé miesto vrátila skupina Kabát. Marek Ztracený je jediným, ktorý v troch hlavných kategóriách obhájil minuloročné prvenstvo. Do Siene slávy uviedli Jiřího Suchého, zakladateľa pražského divadla Semafor.- Americká speváčka Taylor Swiftová sa na udeľovaní cien MTV Europe Music Awards (MTV EMA) stala najúspešnejším interpretom, keď získala štyri ocenenia z celkovo šiestich nominácií. Swiftová (32) triumfovala v kategóriách najlepší pop, najlepší umelec, najlepšie video a najlepšie dlhoformátové video.- Za 51 miliónov dolárov vydražili v pondelok na aukcii v New Yorku obraz od holandského maliara Pieta Mondriana (1872-1944). Ide o rekordnú sumu za dielo tohto umelca. Olejomaľbu s názvom "Kompozícia č. II" z roku 1930, s rozmermi plátna 51 × 51 cm v pôvodnom ráme, získal anonymný záujemca z Ázie.- Odovzdali filmové ocenenia Governors Awards, ktoré sú súčasťou 95. ročníka udeľovania Cien Akadémie - Oscarov (2023). Čestných Oscarov udelili austrálskemu režisérovi Petrovi Weirovi, americkej skladateľke Diane Warrenovej, francúzskej režisérke Euzhan Palcyovej a kanadsko-americkému hercovi Michaelovi J. Foxovi.- Obraz s názvom "Bílý kůň" z roku 1909 od českého maliara Františka Kupku sa na aukcii pražskej Galérie KODL predal za 35 miliónov korún (42 miliónov korún vrátane aukčnej prirážky). Obraz je v autorovej tvorbe významným dielom, pretože demonštruje jeho prechod od figuratívneho maliarstva k abstrakcii.- Za 20 miliónov eur vydražili v Berlíne autoportrét nemeckého expresionistického maliara Maxa Beckmanna. Ide o doposiaľ najvyššiu sumu, za akú kedy vydražili obraz na aukcii v Nemecku. Maľbu s názvom "Selbstbildnis gelb-rosa" (Autoportrét žlto-ružový) vytvoril Beckmann (1884-1950) počas druhej svetovej vojny.- Kráľovská mincovňa (Royal Mint) vydala novú pamätnú mincu na počesť 60. výročia založenia britskej rockovej skupiny The Rolling Stones. Minca je piatou zo zberateľskej série Music Legends, ktorú vydala Kráľovská mincovňa po platidlách vzdávajúcich poctu Queen, Eltonovi Johnovi, Davidovi Bowiemu a The Who.- Kubánske kultúrne orgány vyhlásili hudobné hnutie známe ako Nueva trova, ľudový hudobný žáner spájajúci poéziu a progresívnu politiku, za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Rozhodnutie bolo oznámené v parku v meste Manzanillo, kde pred 50 rokmi na stretnutí "mladých trubadúrov" hnutie vzniklo.- V Londýne sa uskutočnila dlho odkladaná svetová premiéra pokračovania amerického filmu Avatar s podtitulom Cesta vody. Originál z roku 2009 sa stal komerčne najúspešnejším filmom všetkých čias. Kanadského režiséra Jamesa Camerona sprevádzali hviezdy jeho najnovšieho filmu Sam Worthington či Zoe Saldanová.- Kanadskej speváčke Céline Dionovej diagnostikovali veľmi zriedkavú neurologickú poruchu. Spôsobuje kŕče svalov a problémy s hlasivkami a preto je nútená zrušiť časť svojho koncertného turné. Ide o syndróm stuhnutého človeka (SPS). Ochorenie známe aj ako Moersch-Woltmanova choroba postihuje jedného z milióna ľudí.- Britský umelec známy ako Banksy sa stal čestným občanom ukrajinského mesta Irpiň. Po stiahnutí sa ruských okupačných vojsk z Kyjevskej oblasti sa na múroch viacerých bombardovaním a ostreľovaním zničených budov v niektorých tamojších mestách objavilo sedem grafitov, ktoré pripomínajú Banksyho štýl.- Magistrát českého mesta Náchod sa dohodol s vdovou po architektovi Janovi Kaplickom, že v areáli starých kúpeľov v miestnej časti Běloves postaví pavilón podľa jeho návrhu. Vilu Platýz navrhol pôvodne pre rezort Konopiště. Náklady na výstavbu vily sa odhadujú približne na 100 miliónov korún (zhruba 4,1 milióna eur).- Originálny pohyblivý model E.T. mimozemšťana, ktorý využil režisér Steven Spielberg v rovnomennom sci-fi filme z roku 1982, vydražili za 2,6 milióna dolárov. Animatronická bábka slávneho mimozenšťana má 85 mechanických kĺbov, vďaka ktorým sa na nej hýbe takmer všetko: od očí a krku až po svetielkujúci prst.