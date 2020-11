Výberová prehliadka festivalových filmov Be2Can 2020 bude online

Bratislava 3. novembra (TASR) - Be2Can 2020, prehliadka toho najlepšieho z filmových festivalov z Berlína, Benátok a Cannes, uzatvorila zoznam filmov, ktoré tento rok ponúkne divákom. V poradí 7. ročník podujatia uvedie sedem noviniek a päť úspešných filmov z minulých rokov od 23. do 29. novembra v online verzii podujatia na platforme Edisonline.sk. TASR o tom informoval PR manažér Marek Suchitra.



Prehliadku odštartuje dánsky film režiséra Thomasa Vinterberga Chľast s hercom Madsom Mikkelsonom v hlavnej úlohe. Film, ktorý sa dostal do oficiálneho výberu na festivale v Cannes, sa zaoberá teóriou, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi.



Severskú kinematografiu ďalej reprezentuje film Roya Anderssona O nekonečnosti, ktorý počas minuloročných Benátok získal Strieborného leva za najlepšiu réžiu. "Prehliadka tak prepojí premietanie s ďalším úspechom Anderssona - nositeľom Zlatého leva - filmom Holub sedel na konári a premýšľal o živote," dodal Suchitra. Podujatie ponúkne aj víťaznú snímku iránskeho režiséra Mohammada Rasoulofa Niet zla medzi nami, ktorý si na Berlinale prevzal Zlatého medveďa: "Uvedený bude aj ďalší víťaz tejto ceny, a to film Taxi Teherán z roku 2015."



Do programu Be2Can 2020 sa dostal napríklad aj film Pravda. V snímke sa po prvýkrát vedľa seba ocitnú dve francúzske herecké ikony Catherine Deneuve a oscarová Juliette Binoche. Snímku nakrútil japonský režisér Hirokazu Koreeda. "Ide o miestami komické, ale najmä búrlivé stretnutie slávnej matky a jej dcéry. Pár k filmu bude tvoriť melodráma Kto si myslíš, že som, ktorá odkrýva zvodnú a pritom desivú realitu sociálnych sietí," uzavrel Suchitra.