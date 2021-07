Vybrané kiná premietajú Annette, otvárací film festivalu v Cannes

Bratislava 6. júla (TASR) - Vo francúzskom Cannes sa v utorok začína prestížny filmový festival. Otvára ho najnovší film režiséra Leosa Caraxa Annette, ktorý vybrané kiná na Slovensku uvádzajú v rovnakom čase ako podujatie na francúzskej Riviére.



"Pre filmový a divácky svet na Slovensku je súčasné uvedenie diela s Cannes historickou udalosťou. Po tom, ako sa minulý rok zrušil festival v Cannes, prebiehala len jeho online verzia, kládli organizátori na otvárací film ešte väčší dôraz," informovala TASR Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá muzikál Annette uvádza v exkluzívnej predpremiére. "Je to film, na ktorý diváci po pandémii úpenlivo čakali. Každý film Leosa Caraxa je udalosťou a tento prišiel v pravý čas," dodala k snímke v hlavnej úlohe s Marion Contillardovou a Adamom Driverom.



Annette pozýva divákov do magického sveta dvoch výnimočných ľudí, ktorým sa narodí dcéra s prekvapivým darom. Autormi scenára aj piesní je dvojica bratov Ron a Russell Mael, zakladatelia art-rockovej kapely Sparks (1971).



"Je to šanca nielen pre filmové kluby a kiná po dlhých dňoch zatvorených kinosál privítať diváka vo veľkom štýle, ale aj pre návštevníkov prevetrať inventár v skrini," komentovala predpremiéru Caraxovho filmu Zuzana Lušpaiová, koordinátorka distribučných stratégií ASFK: "Veríme, že práve Annette je titul, ktorý prinesie kvalitný filmový zážitok a zároveň aj priestor na spoločenské vyžitie,," dodala k uvedeniu otváracej snímky, vďaka ktorej sa má divák na Slovensku priblížiť atmosfére v Cannes. "Kinárov sme inštruovali zorganizovať predpremiéru veľkolepo. Diváci sa môžu tešiť na červené koberce a šampanské. V jednom bratislavskom klubovom kine budú návštevníkov dokonca vítať aj palmy a olivovníky. Takže odporúčame vybrať večerné róby," uzatvára Mandincová pozvánku na filmovú udalosť roka.