Vychádza album Folk Swings kapely B-Side Band

Bratislava 28. októbra (TASR) – Brnianska formácia B-Side Band vydáva nový album s názvom Folk Songs. Predstavuje legendárne skladby vo swingových úpravách, ktorých sa ujali folkové legendy na čele s Jarkom Nohavicom, Vlastom Redlom, Samsonom Lenkom, Radkom Pastrňákom či Slávkom Janouškom, pridali sa aj popoví interpreti Ewa Farná, Vojtěch Dyk, Pokáč, Petr Rybíz Toman aj Kristýna Daňhelová. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Album ponúka 17 piesní, sú nimi Tak vidíš, Tajemství, Zatímco se koupeš, Měls mě vůbec rád, Děkuji, Čarodějova píseň, Díky mlékařům, Ježíšek, Náš dům, Tunel jménem čas, Co z tebe bude, Rozhovor s nádražákem, Plebs blues, Už to nenapravím, Kočky, Tereza a Podvod.



Za projektom Folk Swings stojí Josef Buchta, producent albumu a líder kapely B-Side Band, ktorý priznáva, že spoločne s aranžérom a klaviristom Petrom Kovaříkom nosili myšlienku projektu v hlave už 12 rokov.



„Veľkou inšpiráciou pre nás bola bezpochyby platňa Paula Anku Rock Swings, ktorá je podľa môjho názoru skutočne hudobným skvostom. Ale dať dohromady všetkých muzikantov sa zdalo niekoľko rokov skoro nemožné. Až do chvíle, keď prišla nepríjemná koronakríza, ktorá však dala všetkým čas a konečne priestor na uskutočnenie dávnych nesplnených vízií, prianí a snov,“ uviedol pre médiá Buchta.



O väčšinu nových aranžmánov sa postarali Kovařík a Pavel Zlámal, ktorých prínos všetci zapojení umelci vyzdvihujú. Prvým singlom z albumu sa stala pieseň Zuzany Navarovej a skupiny Nerez s názvom Kočky v aranžmáne Kovaříka. Ujali sa jej Farna a Dyk. Druhým singlom z albumu bude Pokáčova pieseň Co z tebe bude.



„Vojta Dyk je neskutočný spevák, ovláda svoj hlas neuveriteľným spôsobom. Keď som dostala ponuku od B-Side Bandu zaspievať si s toľkými hudobníkmi a Vojtom k tomu, bola som poctená,“ povedala Farna.



„V Česku nie je veľa speváčok, ktoré by ctili ducha tej piesne a zároveň jej pridali aj niečo zo svojho vnútra. Môžem len poďakovať za toto stretnutie s Ewou, Zuzanou, Vítom a vlastne celým Nerezom, ktorý obdivujem,“ pridal sa Dyk.