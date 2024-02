Vychádza hitová kompilácia Soft Rock Line 1969 – 1989

Bratislava 13. februára (TASR) - Vychádza kompilácia Soft Rock Line 1969 - 1989, deviaty diel kompilačnej hudobnej série Supraphonu. Line edícia sa najnovšie rozrastá o príspevok zložený z piesní pre zmenu s voľnejším tempom a precítenými, často veľmi dôležitými textami. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Na dvoch diskoch ponúka kompilácia viaceré známe songy, medzi nimi Slunečný hrob, Holubí dům, Slzy tvý mámy, Stříhali dohola malého chlapečka, Léto s tebou, Já nesnídám sám, Hlupák váhá, Co je to láska, Šaty z šátků, V stínu kapradiny, Variace na renesanční téma, Okno mé lásky (Láska), Hvězdičko blýskavá, Bílá Jawa 250, Kolej Yesterday, S Luisem (věnováno L. Buňuelovi).



Ako naznačuje názov novinky, pre vybraných 37 piesní sa skôr lepšie hodí označenie žánrovo zmierlivé, keďže sú tam vedľa seba na stopáži 150 minút melodické bigbítové ozveny, rôzne hardrockové pokusy z druhej polovice 70. rokov, prepojenie s folkom či blues, moderné synth nástroje, intenzívny spev dám Věry Špinarovej a Jany Kratochvílovej i luxusná muzika sklonku 80. rokov. Fenoménom sú tam aj páni so zaslúženou povesťou popredných českých rockových baladikov. Zvolené témy, spoluautorské podiely a spev Vladimíra Mišíka, Petra Nováka, Jiřího Schelingera, Oldřicha Říhu, Petra Jandu, Leška Semelku, Luboša Pospíšila či Michala Prokopa sú značene odlišné, počet ich zápisov v kategórii nezabudnuteľných piesní je však mimoriadny.



"Medzi muzikantmi sa traduje, že napísať pomalú 'hitovku' je predsa len o niečo jednoduchšie, než zložiť úspešnú rýchlu skladbu. Pre vnímanie obvykle precítene spievaného textu je tu potrebný väčší priestor. A ak ide o vydarené dielko o troch či štyroch základných akordoch, potom je to vhodná predloha k zľudoveniu v podaní tzv. tančovačkových kapiel," hovorí v buklete editor a producent Supraphonu Karel Deniš.