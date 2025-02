Vychádza kompilácia Blues Rock Line 1968 - 1989

Bratislava 6. februára (TASR) - V januári 2016 odštartoval dvojalbum Beatline 1967 - 1969 sériu desiatich CD s názvom Line. Tá sa stala v nasledujúcich rokoch vítanou hudobnou tradíciou vydavateľstva Supraphon. Obľúbená kompilačná edícia, mapujúca rôzne podoby československého rocku od jemnejších až po tie ostrejšie, pravidelne rok čo rok osviežuje portfólio novoročných edičných noviniek. Výnimkou nie je ani úvod roka 2025, po desiaty raz a naposledy. Fanúšikmi i kritikmi cenená a vyhľadávaná Line edícia vrcholí práve v týchto dňoch dvojalbumom Blues Rock Line 1968 - 1989. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Ako názov napovedá, novinka mapuje blues a jeho variácie v podaní domácich hudobníkov od krátkeho kultúrneho nádychu na sklonku 60. rokov až po rok, keď sa konečne skončila normalizácia. Prvá časť kompilácie, samozrejme, neopomína domácich bluesrockových zakladateľov The Matadors ani ich súčasníkov či nasledovníkov v podobe Blue Effectu Radima Hladíka, Framus Five Michala Prokopa, Flamenga či Vladimíra Mišíka s ETC. Nezabúda však ani na tých, ktorí sa rázne prihlásili o slovo, okrem iného na beatových festivaloch v pražskej Lucerne. Hoci ich doménou nebolo celkom ortodoxné blues, hudobná suverenita i značná kvalita napríklad Soulmenov Deža Ursinyho alebo Jazz Q Martina Kratochvíla bola a stále je neprepočuteľná.



Stávkou na istotu bol od začiatku 80. rokov Blues Band Luboša Andršta a Petra Lipu, jedným z bluesových symbolov dekády bola aj formácia ASPM s Janom Spáleným a Petrom Kalandrom. V druhej polovici 80. rokov im začali viac než zdatne sekundovať o hudobnú generáciu mladší muzikanti, Ivan Hlas a Žlutý pes Ondřeja Hejmu posunuli tému do slobodných 90. rokov a učinili ju hitovou.