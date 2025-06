Vychádza kompilácia piesní Deža Ursinyho Neviditeľný spevák

Bratislava 10. júna (TASR) - Vydavateľstvo OPUS ponúka v týchto dňoch úplne novú kompiláciu Deža Ursinyho s názvom Neviditeľný spevák, na ktorej sa legendárny hudobník a zakladateľ slovenského rocku predstavuje ako spevák piesní. Ursiny je známy predovšetkým ako autor a interpret rozsiahlych hudobno-textových kompozícií, ktoré vytváral s básnikom a textárom Ivanom Štrpkom. Rovnako pozoruhodný je však aj jeho piesňový repertoár, ktorý je roztrúsený na jeho vlastných albumoch, samostatných singloch alebo na albumoch skupiny Burčiak. Výberovka vychádza ako dvojvinyl a 2CD. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Kompilácia ponúka 24 skladieb, sú nimi Dnes v noci, Hádanka, Zelené jablko, Lúka, Obrázok hráča, Útok z hlbokého rána, Hra je hra, Stá pieseň o daždi, Kráľovná telefónnych búdok, Bol to omyl, Muž bez záručného listu, Kľúče, Ranné správy, Kameň, Rozhovor, Filmové triky, Zelená, Chodník sa kľukatí, Song o idúcom muničnom vagóne, Tvár v zrkadle, Prázdne kúpaliská, Tisíc izieb, Neviditeľný spevák a Letná cesta.



„Kompilácia je dramaturgicky zostavená z pesničiek z obdobia rokov 1979 - 1990, hoci v Ursinyho tvorbe a diskografii je aj nemálo skvostných časovo náročnejších kompozícii, ktoré Jaro Filip dobovo nazýval ako kusov. Dežo Ursiny v týchto piesňach ukázal svoju autorskú a aj interpretačnú jedinečnosť bez ohľadu na to, či išlo o jeho vlastné albumové skladby, singlové nahrávky alebo o jeho účasť na dvoch albumoch skupiny Burčiak. Špeciálnou lahôdkou je skladba z tretieho albumu trojice Lasica, Satinský, Filip - My (do tanca a na počúvanie), ku ktorému inštrumentálne podklady nahral Ursiny so svojou skupinou Provisorium. Ursinyho sú totiž aj tri značky jeho sprievodných kapiel Burčiak, Prognóza a Provisorium, v ktorých sa vystriedalo množstvo skvelých slovenských inštrumentalistov,“ uvádza o piesňach sprievodný text kompilácie.