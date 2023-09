Vychádza nová vinylová kompilácia skupiny Modus

Bratislava 19. septembra (TASR) - Best of 1979 - 1988 Pozhasínané je názov novej vinylovej kompilácie skupiny Modus z vydavateľstva Opus vo formáte 2LP a 2CD. Dvadsať piesní z najúspešnejšieho obdobia skupiny predstavuje to najlepšie, čo táto formácia vytvorila. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Dvojalbum ponúka štyri spevácke pohľady na tvorbu obsiahnutú celkovo na ôsmich štúdiových albumoch. V dvadsiatich pesničkách bude poslucháč počuť celkovo osem speváckych sólistov, pričom prirodzený dôraz ostal na spomínanej superhviezdnej skladateľsko-speváckej trojici, jeden z ôsmich sólových hlasov patrí hosťujúcemu Pavlovi Hammelovi. No a mierou najvrchovatejšou to platí o skladateľskej výnimočnosti a všestrannosti Janka Lehotského, ktorého kongeniálnym autorským partnerom sa stal Kamil Peteraj. Spoločne tak vytvorili jednu z najlepších a najúspešnejších slovenských hitmakerských dvojíc.



Prvú päticu na výberovke tvoria piesne Janka Lehotského Pozhasínané, Sladký hlas, Prázdny rám, Mágovo číslo a Naposledy. V podaní Mariky Gombitovej sú to skladby Slávnosť kvetín, Pripútaná, Neprichádzaš, Báječní muži na lietajúcich strojoch a Tajomstvo hier. Tretím je Miroslav Žbirka s pesničkami Vieš byť zlá, Láska nám dvom všetko odpustí, Malý veľký vlak, Mám svoj vek a Stratený sen. Záverečnú päticu piesní Ty, ja a môj brat, Kapely starnú, Keď sa raz oči dohodnú, Roberta a Karty sú už rozdané nahrali Pavol Hammel, Ľubomír Stankovský, Ivona Novotná a Jozef Paulini.



V jednotlivých skladbách na výbere hrajú Ján Lehotský, Miroslav Valenta (klávesy), Alexis Engonidis, Peter Palkovič, Vladimír Kassay (basová gitara), Ján Hangóni, Jiří Vana, Ladislav Lučenič, Miroslav Šulc, Viliam Pobjecký (gitary), Ľubomír Stankovský, Karol Morvay (sólový spev, bicie), Cyril Zeleňák, Dušan Hájek, Ján Fabrický, Miroslav Jevčák a Pavol Kozma (bicie).



"Som rád, že všetky tieto pesničky poznám a majú stále vysokú počúvateľnosť. Snažil som sa, aby mal tento výber typický modusácky sound, čo sa aj po určitom čase potvrdilo. Piesne sa dajú počúvať aj po rokoch, majú svedomitý základ a ľahko zapamätateľné refrény, a tak sa dostávajú do evergreenovej podoby. Ako autor som tomu veľmi rád a teším sa, že sa to podarilo," vyjadril sa k výberu Lehotský.