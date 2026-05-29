< sekcia Kultúra
Vychádza kompilácia skupiny Modus
Na albume je zaradená aj skladba Zrkadlo rokov, ktorá získala v roku 1982 bronzovú Bratislavskú lýru a v roku 1986 bola táto skladba ocenená na festivale v írskom Castlebar International Song Contest.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Kompilácia Zrkadlo rokov Best of 1980 - 1988 legendárnej slovenskej pop-rockovej skupiny Modus nadväzuje na úspešnú 2LP a 2CD kompiláciu Pozhasínané. Titul je dramaturgicky zostavený zo siedmich albumov Modusu vydaných v rokoch 1980 až 1988 (Balíček snov, 99 zápaliek, Záhradná kaviareň, Najlepšie dievčatá, Každý niečo hrá, Vlaky s rokmi a Keď sa raz oči dohodnú), pričom výrazný priestor tam dostávajú rôzni sóloví speváci, ktorí v tých časoch účinkovali v Moduse pod vedením Janka Lehotského. Album je predovšetkým skvelou prezentáciou pestrosti a nápaditosti tvorby autorskej dvojice Lehotský - Peteraj, vychádza na LP aj CD. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Ako plynul čas, zostava muzikantov kapely Modus sa menila. V kapele sa vystriedali viacerí sóloví speváci - Marián Greksa, Milan Vyskočáni, neskoršie Jozef Paulíni, Ivona Novotná, ktorú si pamätám ako speváčku so zavretými očami, ale na rozdiel od Mariky Ivona nemala v sebe tú šoubiznisovú dravosť. Po Marike som nemal v pláne prizvať do kapely ďalšiu speváčku, a tak to aj dlho ostalo,“ uviedol Janko Lehotský a dodáva: „Vystačili sme si so zaujímavými hlasmi, aké mali napríklad Hangoni alebo Engonidis. Hoci sa speváci v kapele menili, nikdy nešlo o akúsi náhradu za predchádzajúceho speváka. Všetko to boli kvalitní interpreti, ktorým sa páčila hudba Modusu a ktorí do spolupráce išli s veľkou radosťou. Výber skladieb sme, samozrejme, prispôsobovali a písali na telo každému spevákovi. Marián Greksa bol a dodnes je rockový spevák a muzikant, písal som mu teda rockové skladby. Jožko Paulíni bol zas queenovec, ktorý obdivoval Fredyho Mercuryho. Jožko bol výborný chalan, navyše bol pekný mladý muž, takže kapela Modus mala v tom čase veľa mladých fanúšičiek.“
Na albume je zaradená aj skladba Zrkadlo rokov, ktorá získala v roku 1982 bronzovú Bratislavskú lýru a v roku 1986 bola táto skladba ocenená na festivale v írskom Castlebar International Song Contest. Medzi skladbami sú aj hity Balíček snov, Spoluhráčka, Otec a syn, Zimný park, Stará kára či Keď vrelo Véčko.
„Ako plynul čas, zostava muzikantov kapely Modus sa menila. V kapele sa vystriedali viacerí sóloví speváci - Marián Greksa, Milan Vyskočáni, neskoršie Jozef Paulíni, Ivona Novotná, ktorú si pamätám ako speváčku so zavretými očami, ale na rozdiel od Mariky Ivona nemala v sebe tú šoubiznisovú dravosť. Po Marike som nemal v pláne prizvať do kapely ďalšiu speváčku, a tak to aj dlho ostalo,“ uviedol Janko Lehotský a dodáva: „Vystačili sme si so zaujímavými hlasmi, aké mali napríklad Hangoni alebo Engonidis. Hoci sa speváci v kapele menili, nikdy nešlo o akúsi náhradu za predchádzajúceho speváka. Všetko to boli kvalitní interpreti, ktorým sa páčila hudba Modusu a ktorí do spolupráce išli s veľkou radosťou. Výber skladieb sme, samozrejme, prispôsobovali a písali na telo každému spevákovi. Marián Greksa bol a dodnes je rockový spevák a muzikant, písal som mu teda rockové skladby. Jožko Paulíni bol zas queenovec, ktorý obdivoval Fredyho Mercuryho. Jožko bol výborný chalan, navyše bol pekný mladý muž, takže kapela Modus mala v tom čase veľa mladých fanúšičiek.“
Na albume je zaradená aj skladba Zrkadlo rokov, ktorá získala v roku 1982 bronzovú Bratislavskú lýru a v roku 1986 bola táto skladba ocenená na festivale v írskom Castlebar International Song Contest. Medzi skladbami sú aj hity Balíček snov, Spoluhráčka, Otec a syn, Zimný park, Stará kára či Keď vrelo Véčko.