Vychádza nová kompilácia Karel Hála: Král swingu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Karel Hála (2. októbra 1933 – 6. júla 2008) bol jedným z najvýznamnejších českých spevákov 2. polovice 20. storočia, známy predovšetkým vďaka svojmu nezameniteľnému barytónovému hlasu a majstrovskému swingovému frázovaniu. Jeho kariéra, ktorá sa začala v 50. rokoch, zahŕňala spoluprácu s poprednými českými orchestrami, akými boli orchestre Karla Vlacha, Karla Krautgartnera a Gustava Broma. Jeho štýl spevu bol ovplyvnený americkou bigbandovou hudbou, ktorú dokázal pretvoriť do jedinečnej podoby, ktorá oslovila široké publikum. Vydavateľstvo Supraphon pripravilo ako poctu odkazu Karla Hálu kompiláciu s výstižným názvom Král Swingu. Novinka bude k dispozícii od piatka 2. mája na LP, CD i digitálne a pripomenie mimoriadny prínos Karla Hálu pre českú swingovú scénu. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Vo vinylovej verzii albumu Karel Hála - Král swingu nájdu poslucháči 17 nahrávok a v rozšírenej CD edícii 27 piesní nahraných v rokoch 1966 až 1992. Výber skladieb sprevádza obsiahly a faktograficky bohatý text Miloša Skalku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na evergríny typu On the Sunny Side of the Street, Beale Street Blues či Pennies from Heaven, a zároveň i na skladby domácej proveniencie, medzi ktorými nechýbajú hity legendárneho Divadla Apollo, kam Hálu do angažmánu prizval jeho veľký obdivovateľ Karel Gott.



Obal kompilácie, ladený v štýle džezového mainstreamu, zachytáva Karla Hálu s jeho charakteristickým sinatrovským klobúkom a cigaretou, čím odkazuje na ikonickú éru swingu. Táto hudobná kolekcia poteší nielen pamätníkov, ale môže inšpirovať i mladých muzikantov a fanúšikov, ktorí obdivujú swingovú hudbu.