< sekcia Kultúra
Vychádza pokračovanie Best Of The Best od Heleny Vondráčkovej
Zatiaľ čo prvý vinyl pripomína zásadné hity ako Vzdálený hlas, Malovaný džbánku či Tentokrát se budu smát já, druhý prináša dôkazy o tom, že Helena Vondráčková nikdy neustrnula v minulosti.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Po mimoriadnom úspechu prvej kompilácie Best Of The Best, ktorá získala multiplatinové ocenenie, prichádza Helena Vondráčková s jej pokračovaním. Druhý diel tejto výberovej série opäť vychádza ako 2LP a ponúka prierez bohatou hudobnou kariérou českej speváckej divy - od roku 1967 až po druhú dekádu nového tisícročia. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Nievelt.
„Vyberala som piesne, ktoré sú výrazné hudobne i textovo a mapujú moju kariéru od 60. rokov až dodnes,“ hovorí speváčka o výbere 22 skladieb, ktorý osobne zostavila.
Zatiaľ čo prvý vinyl pripomína zásadné hity ako Vzdálený hlas, Malovaný džbánku či Tentokrát se budu smát já, druhý prináša dôkazy o tom, že Helena Vondráčková nikdy neustrnula v minulosti.
Skladby ako Nevzdám se hvězdám, 2000 perel alebo Tu tvou vůni cítím dál ukazujú jej schopnosť držať krok s dobou. „Je to drina,“ priznáva s úsmevom. „Sledujem súčasné trendy, ktoré ma často inšpirujú. V poslednej dobe ma zaujala napríklad Miley Cyrus alebo Taylor Swift.“
Výraznú úlohu hrá i vizuálna stránka albumu. Obal reflektuje beh času nielen tematicky, ale i graficky. „Som rada, že návrat vinylov priniesol späť i veľkoformátovú grafiku. Držať v ruke LP je ako obdivovať umelecké dielo. Vinyl má proste svoje kúzlo,“ dodala.
Nový remastering zjednotil zvuk naprieč dekádami a heslo „To nejlepší z nejlepšího“ tak i druhýkrát naozaj platí. Novinka Helena Vondráčková - Best Of The Best 2 vyšla na 2LP vo vydavateľstve Supraphon 7. novembra.
„Vyberala som piesne, ktoré sú výrazné hudobne i textovo a mapujú moju kariéru od 60. rokov až dodnes,“ hovorí speváčka o výbere 22 skladieb, ktorý osobne zostavila.
Zatiaľ čo prvý vinyl pripomína zásadné hity ako Vzdálený hlas, Malovaný džbánku či Tentokrát se budu smát já, druhý prináša dôkazy o tom, že Helena Vondráčková nikdy neustrnula v minulosti.
Skladby ako Nevzdám se hvězdám, 2000 perel alebo Tu tvou vůni cítím dál ukazujú jej schopnosť držať krok s dobou. „Je to drina,“ priznáva s úsmevom. „Sledujem súčasné trendy, ktoré ma často inšpirujú. V poslednej dobe ma zaujala napríklad Miley Cyrus alebo Taylor Swift.“
Výraznú úlohu hrá i vizuálna stránka albumu. Obal reflektuje beh času nielen tematicky, ale i graficky. „Som rada, že návrat vinylov priniesol späť i veľkoformátovú grafiku. Držať v ruke LP je ako obdivovať umelecké dielo. Vinyl má proste svoje kúzlo,“ dodala.
Nový remastering zjednotil zvuk naprieč dekádami a heslo „To nejlepší z nejlepšího“ tak i druhýkrát naozaj platí. Novinka Helena Vondráčková - Best Of The Best 2 vyšla na 2LP vo vydavateľstve Supraphon 7. novembra.