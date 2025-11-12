Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vychádza pokračovanie Best Of The Best od Heleny Vondráčkovej

Na snímke česká speváčka Helena Vondráčková. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Zatiaľ čo prvý vinyl pripomína zásadné hity ako Vzdálený hlas, Malovaný džbánku či Tentokrát se budu smát já, druhý prináša dôkazy o tom, že Helena Vondráčková nikdy neustrnula v minulosti.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Po mimoriadnom úspechu prvej kompilácie Best Of The Best, ktorá získala multiplatinové ocenenie, prichádza Helena Vondráčková s jej pokračovaním. Druhý diel tejto výberovej série opäť vychádza ako 2LP a ponúka prierez bohatou hudobnou kariérou českej speváckej divy - od roku 1967 až po druhú dekádu nového tisícročia. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Nievelt.

„Vyberala som piesne, ktoré sú výrazné hudobne i textovo a mapujú moju kariéru od 60. rokov až dodnes,“ hovorí speváčka o výbere 22 skladieb, ktorý osobne zostavila.

Zatiaľ čo prvý vinyl pripomína zásadné hity ako Vzdálený hlas, Malovaný džbánku či Tentokrát se budu smát já, druhý prináša dôkazy o tom, že Helena Vondráčková nikdy neustrnula v minulosti.

Skladby ako Nevzdám se hvězdám, 2000 perel alebo Tu tvou vůni cítím dál ukazujú jej schopnosť držať krok s dobou. „Je to drina,“ priznáva s úsmevom. „Sledujem súčasné trendy, ktoré ma často inšpirujú. V poslednej dobe ma zaujala napríklad Miley Cyrus alebo Taylor Swift.“

Výraznú úlohu hrá i vizuálna stránka albumu. Obal reflektuje beh času nielen tematicky, ale i graficky. „Som rada, že návrat vinylov priniesol späť i veľkoformátovú grafiku. Držať v ruke LP je ako obdivovať umelecké dielo. Vinyl má proste svoje kúzlo,“ dodala.

Na snímke speváčka Helena Vondráčková.
Foto: TASR - Pavel Neubauer


Nový remastering zjednotil zvuk naprieč dekádami a heslo „To nejlepší z nejlepšího“ tak i druhýkrát naozaj platí. Novinka Helena Vondráčková - Best Of The Best 2 vyšla na 2LP vo vydavateľstve Supraphon 7. novembra.
