Skupina Vidiek Foto: Skupina Vidiek

Na snímke líder skupiny Vidiek Janko Kuric (vľavo) počas koncertu. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zoznam skladieb na 2CD/2LP:

CD1

01. VIDIEČAN

02. KEĎ JE 7 RÁNO ZAPNEM RÁDIO

03. ANGLICKÁ (THE EVENSONG)

04. RUDY & HILDA

05. NECHAJTE SI JU!

06. TISÍC DIVOV, MOŽNO AJ VIAC

07. NIE JE TO ĽAHKÉ

08. NÁMORNÍCKA

09. VIANOCE '97

10. ČI OČI ČI SOMBREROS

11. SLOVENSKÝ TANEC

12. MÔŽEŠ ZÁVIDIEŤ



CD2

01. SEDÍM LEŽÍM

02. FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU

03. 15. RAJ

04. BLÁZON

05. FILM

06. ANJEL

07. NAČO PÔJDEM DOMOV

08. MILÁ

09. RÁDIOAKTÍVNY UDAVAČ

10. HRAJTE TRÚBKY

11. DOHODNIME SA

Bratislava 19. októbra (OTS) - Vo vydavateľstve OPUS vychádza prierezová kompilácia kultovej skupiny VIDIEK. Nový výber Vidiek Najvidiekovatejší zostavil stály spolupracovník vydavateľstva Opus Juraj Čurný, ktorý ju obohatil aj obsažným a zasväteným sprievodným textom. Na titule sa nachádza to najlepšie, čo skupina počas svojej dlhej kariéry vytvorila. Nechýbajú aj dve bonusové novinky - "covidová", na diaľku realizovaná nahrávka skladby Hrajte trúbky s Bobanom a Markom Markovičovcami a úplná novinka Dohodnime sa, ktorú pre skupinu vytvoril jej stály člen Richard Jajcay.“ píšev booklete. Toto kvarteto nadlho vytvorilo základnú zostavu, ku ktorej sa striedavo pridávali hráči na klávesové nástroje a najnovším prírastkom je Martin Klačanský, hráč na basgitaru, ktorý je od skupiny Vidiek len o rok starší.Kuric, Jajcay, Grebeň tvoria hlavné autorské trio kapely, netreba ale zabudnúť na dôležitú úlohu textára Daniela Mikletiča, ktorý dodal Vidieku v začiatkoch jeho kariéry texty k prvým dvom prelomovým hitom (Vidiečan, Nechajte si ju). „Môj svet je vidiek“ je úvodný verš skladby, ktorá to všetko začala a viac-menej o všetkom rozhodla.Za viac ako 33 rokov svojej existencie to kapela s nahrávacou aktivitou nikdy nepreháňala, doteraz jej vyšlo päť štúdiových albumov. Dôvodom bola aj forma jej fungovania, v rámci ktorej mala väčšina členov vždy aj iné zamestnanie. A pre historickú pamäť je dôležité nezabudnúť, že predchodcom Vidieku bola skupina Ventil RG, ktorá priniesla dve koncertné hitové istoty Fajčenie škodí zdraviu a Radšej budem dnes aktívny ako zajtra radioaktívny." povedals humorom jemu vlastným k titulnej fotke albumu.– Ján Kuric (sólový spev), Ondrej Tomčala (bicie nástroje), Richard Jajcay (gitary), Martin Klačanský (basová gitara), bývalí členovia: Kamil Grebeň (basová gitara), Peter Dobrota (klávesové nástroje), Peter Sojka (klávesové nástroje), Richard Kassák (klávesové nástroje)