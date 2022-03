Vychádza prvý album kapely Greenhorns v remastrovanej reedícii

Bratislava 10. marca (TASR) – Prvý album skupiny Greenhorns vychádza v remastrovanej reedícii. Tohtoročné nedožité 80. narodeniny Jana Vyčítala a 75. Michala Tučného nie sú jedinými dôvodmi tejto reedície. Prvý album Greenhorns totiž patrí medzi zásadné okamihy v histórii českej country hudby. Supraphon ho teraz vydáva s mnohými bonusmi na LP, CD i digitálne. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Asi najslávnejšia zostava skupiny Greenhorns priniesla nielen výrazných spevákov Tučného, Hoffmanna či Linku, ale aj inštrumentálne osobnosti Vyčítala, Šimka, Čermáka, Štýbra, Dobeša, Krála a Hnyka. Ich cesty sa neskôr rôzne vetvili, ale podstata zostala rovnaká, teda výborná hudba. V tomto prípade výhradne prevzatý repertoár do domácej autenticity doplnili textári priamo z Greenhorns, predovšetkým Vyčítal, ale tiež Hoffmann a Čermák. V obohatenej reedícii sa objavia hity, ako Blues folsomské věznice, Oranžový expres, Blízko Little Big Hornu či Když náš táta hrál.



„Foto na obale LP Greenhorns '71 fotil František Heřman. Dali sme si zraz na Trójskom ostrove. Neďaleko bol i jazdecký oddiel, ktorý súhlasil so zapožičaním niekoľkých koní. Zámer bol vyfotiť všetkých, alebo aspoň väčšinu kapely na koňoch. Nakoniec súhlasili len Šimek a Dobeš, Michalovi pre atraktivitu bol kôň prikázaný. Počas fotenia sa však jeden z koní niečoho zľakol a začal utekať. S ním i ostatní dvaja. Dali sa na útek smerom k neďalekým krom a pred nimi prudko uhli. Michal ako jediný tento manéver neustál a 'po hlave zahučal' do toho krovia. Biely džínsový komplet, ktorý si na fotenie obliekol, bol úplne zničený. Našťastie, niekoľko fotografií stihol fotograf urobiť ešte pred týmto incidentom, takže to nakoniec dopadlo dobre,“ spomína zakladajúci člen Tomáš Linka.



Pre reedované CD objavil Miroslav Černý 15 bonusov z albumov z rokov 1967 - 1970, ktoré dopĺňajú reedíciu ďalšími kúskami na pomník slávnej fázy českej country & westernovej scény. Na reedovanom LP fanúšikovia nájdu základných 12 piesní s remastrovaným zvukom, to všetko v rozšírenom obale obohatenom o dobové fotografie a texty.