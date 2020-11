Vychádza retrospektívny trojalbum The Best Of Mandrage

Bratislava 15. novembra (TASR) – Kapela Mandrage patrila k tým najžiadanejším koncertným skupinám v Českej republike a svojim odchodom za sebou zanechala nezmazateľnú stopu, množstvo už zľudovených hitov a skladby plné jedinečnej energie a emócie. Universal Music vydáva trojalbum The Best Of Mandrage, ktorý obsahuje to najlepšie z ich tvorby a rekapituluje hudobnú kariéru kapely z Plzne, ktorá na scéne pôsobila od roku 2001. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Populárna česká skupina Mandrage oznámila v decembri 2019, že po koncertnom turné pre osobné problémy frontmana Víta Starého preruší činnosť. Následne v januári 2020 oznámila zrušenie turné aj činnosti, pretože Starý prestal s kapelou komunikovať.



„Je fajn ukončiť kapelu a dozvedieť sa, že sa samotná 'best ofka' vydá na trojalbume. V tých pesničkách je veľa spomienok na jednu veľmi vydarenú etapu našich životov, takmer dvadsať rokov jednej kapely, veľa žúrov, kamarátov, dievčat, koncertov a ciest. Príjemná nostalgia po dobe, na ktorú nikdy nezabudneme. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme si to mohli užívať, bolo to super,“ uviedol pre médiá klávesák kapely František Bořík.



Skupina Mandrage vznikla v roku 2001, keď sa stretli spevák a gitarista Vít Starý s bubeníkom Matyášom Vordom. V roku 2005 vydali debutový album Říkala, že jí trápi cosi, ďalšími sú Přišli jsme si pro Vaše deti (2007), Hledá se žena (november 2009), Moje krvní skupina (november 2011), Siluety (november 2013), Potmě jsou všechny kočky černý (november 2015), Po půlnocí (január 2018) a Vidím to růžově (december 2019).



Skupina mala na svojom konte viacero úspešných skladieb, medzi nimi Šrouby a matice, Černobílá, Ona se smála, Na dlani, Kapky, Barbora, Marmeláda, Endorfíny, Brouci, Mechanik, Travolta, Hledá se žena či Motýli.