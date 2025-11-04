Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vychádza unikátny Nultý album skupiny Elán

Na snímke spevák Jožo Ráž zo skupiny Elán. Foto: TASR Jakub Kotian

Album obsahuje aj bohatý sprievodný text, kde s pomocou najväčšieho ‚elánológa‘ Oskara Lehotského objasňuje okolnosti vzniku jednotlivých piesní.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Pod názvom Nultý album vychádza vo vydavateľstve Opus unikátny titul najväčšej slovenskej hudobnej legendy, skupiny Elán. Je zostavený z rôznych singlov a rarít, ktoré skupina Elán nahrala mimo oficiálnych albumov. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.

Album ponúka rovný tucet piesní, sú nimi Elán, Semafor, Kamikadze lásky, Čas mláďat, Tisíc bratov, tisíc sestier, Neviem byť sám, Že mi je ľúto, Dresy, Smrtka na Pražskom orloji, Ešte ktorej zavoláme?, Opičák a Amnestia na neveru.

Album obsahuje aj bohatý sprievodný text, kde s pomocou najväčšieho ‚elánológa‘ Oskara Lehotského objasňuje okolnosti vzniku jednotlivých piesní. Pre milovníkov skupiny Elán, ale aj ostatných poslucháčov je to skutočná lahôdka.

„Táto kompilácia má ambíciu byť doplnkom reedícií radových albumov najúspešnejšej československej rockovej skupiny z obdobia, kedy sa dokázala pretransformovať z ambicióznej amatérskej kapely na plne profesionálnu. Okrem tejto zásadnej profesijnej zmeny prežila aj dve veľké personálne zemetrasenia a popri tom predala milióny nosičov, potešila milióny návštevníkov jej koncertov a získala niekoľko desiatok najrozličnejších ocenení,“ uvádza sa v booklete k albumu.
