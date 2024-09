Vychádza záznam koncertu Miro Žbirka - aLive

Bratislava 6. septembra (TASR) - Už takmer pred troma rokmi opustil fanúšikov legendárny česko-slovenský spevák Miro Žbirka. Jeho hudobný odkaz žije stále ďalej. To najlepšie z tvorby teraz vydáva Universal Music na zázname z koncertu Miro Žbirka - aLive: The Final Concert (Posledný koncert 2021). Doteraz bol na LP dostupný len ako súčasť luxusnej knihy Miro Žbirka - Roky a dni (Ikar 2023). Od 6. septembra je k dispozícii všetkým na CD, LP a v streamovacích servisoch. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Záznam živého koncertu Mekyho Žbirku vyšiel naposledy v roku 2004, teda pred 20 rokmi. Nový live album Miro Žbirka - aLive zachytáva atmosféru jedného z jeho posledných koncertov, ktorý bol plný hitov ako Atlantída, 22 dní, Balada o poľných vtákoch a ďalších, ale aj silných emócií, ktoré môžu poslucháči vďaka záznamu prežívať zas a znova. Mekyho na posledných koncertoch sprevádzala jeho kapela zložená zo skvelých hudobníkov na čele s gitaristom Honzom Ponocným. Na bicích hral Matyáš Vorda, na gitare a klávesoch Honza Horáček a na basgitaru Aleš Almela Březina. V megahite Čo bolí, to prebolí hosťovala speváčka Martha.



Na Veľvyslanectve SR v Londýne bude 16. septembra za účasti významných hostí a slovenských hudobníkov slávnostné otvorenie výstavy Miro Žbirka - Roky a dni. Ambasádormi výstavy sú futbalista Petr Čech, výtvarníčka Míla Fürstová a speváčka Karin Ann. Po Prahe, Bratislave a Košiciach si v meste, ktoré mal Meky rád, navštevovanú výstavu budú môcť pozrieť aj jeho anglickí fanúšikovia.



Exkluzívne koncerty Miro Žbirka Symphonic Night, na ktorých zaznie hudba Mira Žbirku, budú v októbri a decembri v Bratislave a Prahe. Veľké nadčasové hity v jedinečnom inštrumentálnom symfonickom spracovaní s Mekyho kapelou, veľkým orchestrom, hosťami a videoartom Davida Žbirku sú naplánované na 24. a 25. októbra vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Veľké hity Mira Žbirku zaznejú v Bratislave v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša s exkluzívnymi hosťami - husľovým virtuózom Jaroslavom Svěceným, svetovo uznávanou slovenskou sopranistkou Adrianou Kučerovou, violončelistkou Teréziou Kovalovou a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu. V Prahe sa koncert s Karlovarským symfonickým orchestrom uskutoční 15. decembra v hale O2 Universum.