Začala sa súťaž DRÁMA 2020 pre autorov dramatických textov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo (SND) a Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlásili v utorok súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Do 21. ročníka súťaže sa môžu literáti a tvorcovia pôvodných divadelných hier zapojiť do 31. januára. Okrem inscenačných cien čaká na autora víťazného textu odmena v hodnote 1000 eur. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Fačková.



"Súťaž DRÁMA môže inšpirovať autorov napísať hru na tému, ktorú už dlho nosia v sebe. Dáva im možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými autormi a v ideálnom prípade im môže pomôcť pri realizácii diela na scéne," vysvetlila riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Dodala, že za ostatných 20 rokov súťaže slovenská divadelná scéna spoznala mnohých autorov, ktorých texty sa inscenujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí: "Navyše si uvedomujeme, že významným prvkom inšpirácie môže byť tohtoročná náročná spoločenská situácia."



Uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v podobe elektronickej knihy.



Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1000 eur. Činohra SND udelí špeciálnu cenu, ktorou bude naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave takisto udelí špeciálnu cenu - naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream. Partner súťaže RTVS - Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízia Slovenska - naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.



Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je zverejnený na webstránke Divadelného ústavu.